Viele Unfälle auf den Straßen am Wochenende

Motocross-Fahrer verliert Kontrolle über sein Bike und erleidet Beinbruch. Wildunfälle häufen sich.

Die Trainingsfahrt auf seinem Motocross-Bike endete am Samstagnachmittag für einen 24-Jährigen äußerst unschön. Der junge Mann führte mit seiner Motocross-Maschine eine Trainingsfahrt im Motocrosspark nahe Aislingen auf dem Gelände eines großen Kieswerks in der Lauinger Straße durch. Bei der Fahrt verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Hierbei zog sich der Motobiker trotz Schutzkleidung eine Beinfraktur zu, die in einem Krankenhaus weiterbehandelt wurde.

Zahlreiche Wildunfälle ereigneten sich zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen im Landkreis Dillingen. Dabei kam es zu insgesamt sieben Zusammenstößen zwischen Fahrzeugen und Wildtieren, die polizeilich bekannt wurden. Bei den Fahrzeugen entstanden insgesamt Sachschäden in Höhe von etwa 4000 Euro. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Mit 1,5 Promille am Steuer erwischt

Der Wagen einer 36-Jährigen aus Wertingen stand zwischen 15 Uhr am Freitag und 11 Uhr am Samstag ordnungsgemäß geparkt am „Ziegelstadelfeld“ in Wertingen. In diesem Zeitraum streifte ein bislang unbekannter Täter samt Fahrzeug den schwarzen Kleinwagen der Geschädigten im Bereich der rechten Heckschürze. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Polizeistation Wertingen bittet unter der Telefonnummer 08272/99510 um Zeugenhinweise.

Gegen 23.50 Uhr am Samstag wurde ein 39-Jähriger aus Steinheim in der Deisenhofer Straße/Ecke Sommerweg mit seinem Lkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm knapp 1,5 Promille. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Ein geparkte Auto wird regelmäßig zerkratzt

Ein Fahrzeug der Marke Toyota wird in Lauingen in der Johann-Röhm-Straße von seinem Fahrer regelmäßig ordnungsgemäß am Fahrbahnrand neben dem Gehweg geparkt. Seit etwa drei Monaten wird der Wagen nach Angaben der Polizei durch einen unbekannten Täter auf der Beifahrerseite zerkratzt. Inzwischen befinden sich drei Kratzer auf der Beifahrerseite. Der Gesamtschaden beträgt etwa 800 Euro.