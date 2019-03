vor 45 Min.

Diplom in Montessori

Fortbildung in besonderer Pädagogik

Die Bausteine der reformpädagogischen Montessori-Bewegung kann man bei einem Diplom-Lehrgang der Akademie Montessori Biberkor (vormals Institut für ganzheitliches Lernen) an der Montessori-Schule Wertingen kennenlernen. Er beginnt am Freitag, 21. Juni. Claus-Dieter Kaul leitet den Lehrgang.

Dieser wird sich an elf Wochenenden über etwa ein Jahr erstrecken und im Juli 2020 mit dem Abschlusskolloquium zu Ende gehen. Von den „Übungen des praktischen Lebens“ bis zu „höherer Mathematik“ und zur „Kosmischen Erziehung“ umfasst die Ausbildung alle wesentlichen Bausteine dieser reformpädagogischen Richtung. Mit der Workshopreihe kann das Montessori-Diplom erworben werden, das ausgebildete Lehrkräfte beziehungsweise Erzieher zu einem Einsatz in einer Montessori-Einrichtung befähigt. Auch Interessierte aus anderen Berufsgruppen oder Eltern können sich bei der Bildungsakademie in Biberkor anmelden. Das Team um Kursleiter Claus-Dieter Kaul, der die meisten aller bayerischer Montessori- Pädagogen ausgebildet hat, kommt seit 1992 etwa im Zweijahres-Rhythmus nach Wertingen. Kaul ist inzwischen 70 Jahre alt und „immer noch ein Feuerwerk an Lebensfreude und Begeisterungsfähigkeit“, beschreibt Sonja Spiegler, die Geschäftsführerin der Montessori-Schule Wertingen, diesen „charismatischen Montessori-Ausbilder“.

Informationen und Anmeldungen direkt über Akademie Montessori Biberkor, 08171/2677 155 und -156, Email akademie@biberkor.de, Infos unter www.biberkor.de. (pm)

Themen Folgen