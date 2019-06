vor 22 Min.

Donau-Ries-Rallye startet in Wertingen

Der Unternehmer Hermann Rudhart führt als Road-Master die Kolonne an. Er sagt: „Nur Fliegen ist schöner“.

Von Marion Buk-Kluger

Wenn am 7. Juli die Donauries-Rallye über die Bühne geht, dann treffen sich die Teilnehmer der verschiedenen Challenges (Verona Automobile, Jaguar E-Type, Ferrari, Opel GT und weitere Oldtimer, Youngtimer und Newtimer-Cabrios) auch bei Opel Rudhart in Wertingen.

„Meine Frau Canan und ich waren letztes Jahr bei der Ludwig Thoma durchs Dachauer Land mit am Start. Als wir hörten, dass heuer dieses Rallye-Event durch Wertingen führen soll, war schnell klar, dass wir als Station dabei sind“, sagt Hermann Rudhart. Auch Veranstalter Bernd Dornach und Road Master Andrea Röder waren von der Idee angetan.

Und so werden die unterschiedlichen Fahrzeuge, über 100 werden es am Ende sein, in einer Sternfahrt an diesem ersten Juli-Sonntag zum traditionellen Weißwurst-Frühstück in Geratshofen zusammenkommen und die Strecke für den restlichen Tag mit der Fahrt durch Donauwörth, Harburg, Nördlingen und schließlich zum Endpunkt Wemding starten.

Hermann Rudhart selbst wird als Road-Master der Opel GT Challenge mit von der Partie sein und mit seinem Modell voraus fahren. „Es ist eine schöne Rallye ohne Wertungsprüfungen, bei der man entspannt das Oldtimerfahren und die Landschaft genießen kann“, ist der Unternehmer begeistert, der das Geschäft in fünfter Generation führt. „Begonnen hat alles 1869 mit einer Hufschmiede durch Martin Rudhart, also damals bereits im Dienste der Mobilität, das Autohaus gibt es seit 1927, als mein Ur-Großvater August mit seinen Söhnen August und Josef mit Opel den Vertrag begann.“

Seinen Opel GT, Baujahr 1973, aus der letzten Serie des von 1968 bis 1973 gebauten Modells, hat er selbst seit seinem 19. Lebensjahr, also bereits 33 Jahre. „Ich fahre sehr viel mit ihm.“ Kürzlich war er mit seiner älteren Tochter Dilara (17) beim GT-Europatreffen in Belgien. Der zweifache Vater, Tochter Melissa ist 13, ist also nicht nur beruflich begeistert von Opel. „Opel, der Zuverlässige, heißt es ja“, so der 51-Jährige schmunzelnd, der auch gleich noch den einstigen Werbeslogan für seinen Oldtimer parat hat: „Opel GT, nur Fliegen ist schöner!“ Damit die Teilnehmer der Rallye ebenso einen schönen Start haben werden, werden Familie Rudhart und das Team des Autohauses sorgen, die auch ansonsten das ganze Jahre über in puncto Werterhaltung von Oldtimern für alle Freunde dieser Fahrzeuge Ansprechpartner sind.

