Dorfladen Lauterbach: Gegen  oder im Zeitgeist?

Da kennt man einander halt noch, sagen die Dörfler. Da wird einem noch zugelächelt, geht es nicht so hopplahopp, schnell schnell. Da beschränkt sich die Konversation nicht nur darauf, was der Einkauf kostet und wie viel Wechselgeld man bekommt. Da erkundigt sich die Verkäuferin, mit der man im Normalfall per Du ist, noch nach dem Nachwuchs und dem eigenen Wohlergehen.

In unserer heutigen Zeit erwartet nach einer solchen Einleitung wohl mancher einige relativierende Sätze. Nach dem Motto: War alles nur ironisch gemeint, in Wahrheit ist das alles gar nicht so toll. Lebt diese Dorfbevölkerung womöglich in einer Blase aus Kitsch?

Solche Sätze kommen aber nicht. Provokant könnte man sogar fragen, ob an Orten wie dem Lauterbacher Dorfladen nicht sogar entschieden wird, wie unsere Zukunft aussehen soll. Andernorts sieht so ein Dorfladen nämlich ganz anders aus. In der schwedischen Gemeinde Viken etwa, 4200 Einwohner, hat auch einer aufgemacht. Dort gibt es weder Verkäufer noch Kassen. Man scannt mit dem Handy die Codes auf den Produkten ein und zahlt einmal im Monat mit einer App.

Ob man das nun fantastisch, gruselig oder ganz normal findet, ist Sache eines jeden Einzelnen. Fakt ist, dass ein Zeitalter angebrochen ist, in dem Maschinen und automatisierte Prozesse sehr viel Arbeit übernehmen können. Schon heute braucht niemand mehr sein Haus zu verlassen, um seine Grundbedürfnisse zu erfüllen. Mittels Amazon kann man sich fast alles ins Haus liefern lassen, auch Lebensmittel. Viele Behördengänge kann man sich heute sparen und am Computer erledigen. Mit dieser Bequemlichkeit geht viel direkter menschlicher Kontakt verloren. Die Zukunft ist hier ungewiss.

In Lauterbach haben die Menschen noch ein Bedürfnis nach einer Nahversorgung, bei der die zwischenmenschlichen Kontakte nicht zu kurz kommen. Alle ehrenamtlichen Helfer – erwähnenswert ist hier auch Bürgermeister Hans Kaltner – haben sich bei diesem Projekt für ein harmonisches Dorfleben eingesetzt. Ein schönes Projekt, das hoffentlich andere inspiriert.

