13.12.2019

Drei Varianten für die Bushaltestelle

In Rieblingen steht eine wichtige Baumaßnahme bevor

Die Dorfentwicklung im Stadtteil Rieblingen war im Bauausschuss des Wertinger Stadtrats Thema. Konkret geht es um die Verlegung der Bushaltestelle in Richtung Augsburg. Dafür gibt es drei Varianten. Die erste sieht vor, diese vor dem jetzigen Wirtshausgebäude zu belassen. Die zweite Variante sieht eine Verlegung vor die Einmündung zur Asbacher Straße vor. Die dritte Variante empfiehlt eine Platzierung nach der Käsergasse.

Eine Entscheidung in dieser Angelegenheit werde langsam fällig, da am Ort des jetzigen Wirtshauses ein Neubau mit Wohnungen entstehen soll. Der zukünftige Standort der Bushaltestelle habe Auswirkungen auf die Planungen des Bauherren, erklärte Bürgermeister Willy Lehmeier. Die Räte sprachen eine Empfehlung für Variante zwei aus. Diese lässt auch Raum für das Anlegen von Parkplätzen – ein willkommener Nebeneffekt, da die Straße ohnehin verschmälert werden soll. Die Planungen werden den Rieblingern bei der Bürgerversammlung am 28. Januar vorgelegt. Erst anschließend soll endgültig entschieden werden. (br)

