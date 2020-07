vor 24 Min.

Drei beschädigte Autos

Nach einem Unfall in Frauenstetten

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Gesamtsachschadenshöhe von rund 9000 Euro ist es am Dienstag gekommen. Um kurz nach 8.15 Uhr war ein 29-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2027 im Buttenwiesener Ortsteil Frauenstetten in Richtung Buttenwiesen unterwegs.

An der Einmündung zur Waldstraße wollte er nach rechts in diese abbiegen. Weil eine 67-Jährige mit ihrem Fahrrad den Einmündungsbereich überquerte, hielt der Autofahrer mit seinem VW an. Wie die Polizei weiter mitteilte, stoppte hinter ihm ein 19-jähriger Autofahrer. Doch auf dessen Wagen fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Auto – und schob den Wagen des Jüngeren auf den VW. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (pol)

