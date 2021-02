vor 35 Min.

Dreister Autodiebstahl in Wertingen

Plus Ein Pickup im Wert von 36500 Euro verschwindet vom Hof eines Autohauses – und noch etwas anderes.

Von Benjamin Reif

Die Wertinger Polizei steht vor einem Rätsel. Ein außergewöhnlicher Fall von Diebstahl wurde den Beamten Anfang der Woche gemeldet. In der Wertinger Laugnastraße ist ein Auto verschwunden. Genauer: Ein schwarzer Ford Ranger, ein wuchtiger, typisch amerikanischer Pickup. 36500 Euro ist das Fahrzeug wert.

Das Auto stand bis zu seinem Verschwinden auf dem Hof des Autohauses Rossmanith, nebst zahlreichen anderen Modellen. Doch wie er von dort weggekommen ist, darüber könne man nur mutmaßen, sagt Hauptkommissarin Martina Guß von der Polizeistation Wertingen. „Ich glaube nicht, dass man moderne Autos noch kurzschließen kann“, sagt die Beamtin. Doch einen Einbruch in das Bürogebäude des Autohauses habe es nicht gegeben. Die Papiere und die Schlüssel zum Fahrzeug sind noch da. Der Zeitpunkt des Diebstahls könne nur eingegrenzt werden auf den Zeitraum zwischen dem 16. Januar und dem 1. Februar.

Der Wertinger Autohändler hat eine Vermutung

Autohändler Thomas Rossmanith hat indes eine Vermutung. Denn bei ihm wurde nicht nur das Auto gestohlen, sondern auch Kennzeichen von einem anderen, angemeldeten Fahrzeug – und ein Anhänger. Auf diesen hätte ein Auto verladen werden können. „Es könnte sein, dass die Diebstähle alle auf einmal geschehen sind“, vermutet er, denn mit Sicherheit könne er das nicht sagen. Es würde aber Sinn ergeben – das Gelände um sein Autohaus ist nicht eingezäunt. Im Norden grenzt an sein Grundstück ein Skatepark, nach Westen geht eine offene Einfahrt zur Laugnastraße. Die Diebe könnten den Ford Ranger auf den Anhänger geschoben und mittels eines anderen Fahrzeugs sozusagen „abgeschleppt“ haben, mutmaßt Rossmanith.

Vor zwölf Jahren wurde von dem Autohaus schon einmal ein Fahrzeug entwendet. Das sei Jahre später von der Polizei auch gefunden worden – allerdings in Einzelteilen, erzählt der Autohändler.

Solch einen Diebstahl gab es in Wertingen noch nicht

Laut Martina Guß hat es einen ähnlichen Fall in der Region Wertingen in der jüngeren Vergangenheit noch nie gegeben. Das Vorgehen der Diebe sei außergewöhnlich dreist. Eine Masche, die öfter vorkomme, sei dagegen, dass Personen Probefahrten mit Autos verlangen und diese dann nie zurückbringen. Doch Probefahrten seien ja derzeit aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht möglich, so die Beamtin. (br)

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wertingen unter Telefon 08272/9951-0 entgegen.

