vor 51 Min.

Durch das Donauried gewandert

50 Gruppen sind beim 41. Volkswandertag am Start

Beim 41. Internationalen Wandertag in Pfaffenhofen an der Zusam waren über 50 Wandergruppen und drei Ortsgruppen am Start. Trotz des Regens am Samstag und Temperaturen von nur sechs Grad, ließen sich die passionierten Wanderer nicht abhalten.

Seit den 70er Jahren, den Hochzeiten der Volkswanderbewegung, veranstalten die Zusamtaler Wanderfreunde den Volkswandertag, der rund ums schöne Donauried, die größte unbebaute Naturlandschaft nach der Lüneburger Heide ist, geht. Bürgermeister Hans Kaltner der am Samstag auf die fünf Kilometer Strecke ging, stellte fest, dass die Zusamtaler Wanderfreunde noch die Einzigen im Landkreis Dillingen seinen, die regelmäßig ein solches Event anbieten. Er bedankte sich im Namen der Gemeinde für dieses Engagement im Dienste unserer Heimat. Weiter bezeichnete er die Wanderfreunde als Botschafter für die Gemeinde Buttenwiesen.

Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung, das war das Resümee vieler Wanderer, die auf die fünf, zehn und 20 Kilometer gingen. Auf der Strecke sah man Wanderer mit Mütze und Handschuhen. Vom Startplatz der Turnhalle Pfaffenhofen führte die Wanderstrecke vorbei an blühenden Rapsfelder durch die Fluren im Donauried. Die 10 Kilometer ging in Richtung Blindheim,die zwanziger Strecke streifte den Wertinger Reutenhof. Am Ziel angekommen stärkten sich die Teilnehmer in der Turnhalle. (fk)

