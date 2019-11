18.11.2019

Ehemalige Schüler lassen Erinnerungen aufleben

Die gemeinsame Volksschulzeit in Hirschbach verbindet noch heute

Nach sechs Jahren trafen sich die Jahrgänge 1949 bis 1953 der Volksschule Hirschbach in Hirschbach. Elisabeth und Hans Gundacker organisierten ein Klassentreffen und luden in das von Elisabeth Bschor schön dekorierte Schützenheim Hirschbach ein. Elisabeth Gundacker bedankte sich bei den Kuchenbäckerinnen Paula Bestle, Irene Hofbauer und Roswitha Wackenhut und berichtete, dass sie an das Grab jedes verstorbenen Klassenkameraden ein von Elisabeth Bschor gefertigtes Blumengebinde gelegt habe. In einer Schweigeminute dachte man der verstorbenen Klassenkameraden und erinnerte sich auch an Pfarrer Josef Schüler und an die Lehrkräfte Klaus und Hannelore Ritzer, deren Sohn Dieter Ritzer wieder in Hirschbach wohnt und unter den Ehemaligen weilte. Viele Erinnerungen, meist zum Schmunzeln, wurden erzählt und derzeitige Lebensumstände weckten Interesse und Mitgefühl. Konrad Bestle dokumentierte den Nachmittag mit der Kamera.

Nach wie vor hat Verena Bürkner noch telefonischen Kontakt zur Erstklasslehrerin Elisabeth Lochmüller, die ihren Lebensabend in München verbringt. Diese ließ „ ihre braven und fleißigen Mädchen und Buben“ recht herzlich grüßen. (pm)