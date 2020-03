04.03.2020

Ein Abend zum Träumen und Lachen

Die Sopranistin Annika Egert verzauberte die Zuschauer mit einer Arie aus Antonín Dvoráks Opernklassiker „Rusalka“. Begleitet wurde sie bei der Operngala im Schloss vom Pianisten Mikhail Berlin und vom „Liederkranz Wertingen“. „Mein erstes Konzert in der Heimat ist etwas ganz Besonderes. Und ich bin überwältigt von den vielen Besuchern.“

Ein Liederabend im Wertinger Schloss wird für die 25-jährige Annika Egert zum vollen Erfolg. Neben gefühlvollen Arien aus Opern und Operetten hat das Publikum auch viel zu lachen

Von Andrea Baumann

Einen solchen Andrang hat man im Wertinger Schloss selten erlebt. Am Sonntagabend ist nicht nur der Festsaal mit Konzertbesuchern überfüllt. Auch im Foyer bleibt kaum ein freier Quadratmeter – sogar auf den Stufen des Treppenhauses, außer Sichtweite der Bühne, stehen die Leute. Alle warten auf die Protagonisten des Abends: drei junge Opernsänger, die gemeinsam mit dem Liederkranz Wertingen unter der Leitung von Stefan Christ „die schönsten Melodien aus Oper und Operette“ zum Besten geben.

Die 25-jährige Sopranistin Annika Egert aus Fristingen freut sich strahlend über die wirklich zahlreichen Zuschauer. Für ihr Gesangsstudium hat die bereits international erfolgreiche Sängerin ihre Chorleitertätigkeit beim Liederkranz aufgeben müssen. Nun kehrt sie als Solistin nach Wertingen zurück. Ihr „erstes Konzert in der Heimat“, so sagt sie, „ist etwas ganz Besonderes“ und sie sei „überwältigt“ von den vielen Besuchern. Sie freue sich vor allem darauf, mit ihrem „Herzenschor“, dem Liederkranz Wertingen, wieder gemeinsam zu singen. Mitgebracht hat sie zwei ihrer Kollegen, die beiden Tenöre Daniel Schliewa und Ricardo Marinello. Die Begleitung am Klavier übernimmt Mikhail Berlin.

Zu Beginn des breiten Programms imitieren die Sänger des Liederkranzes mit „Va’ Pensiero“ den Gefangenenchor aus der Oper „Nabucco“ von Verdi. Als dann die drei Solisten nacheinander die Bühne betreten, bekommt das Publikum die Crème de la Crème der italienischen, tschechischen und deutschsprachigen Opernliteratur zu hören – von Antonín Dvoráks „Rusalka“ über Lieder aus der Operette „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár bis zum neapolitanischen „O sole mio“.

Annika Egert singt mit viel Gefühl und Ausdruck, sodass ihre Stimme unter die Haut geht. Auch dem deutsch-italienischen Ricardo Marinello glaubt man, wenn er mit „Du bist die Welt für mich“ aus dem gleichnamigen Film ein verträumtes Liebeslied darbietet. Bei dem romantischen Duett „Lippen schweigen“ tanzen Annika Egert und Daniel Schliewa über die Bühne – und das soll nicht die letzte Tanzeinlage des Abends bleiben. Gegen Ende der ersten Hälfte wandelt sich die Stimmung von Romantik zu Humor, der dem Publikum immer wieder ein Lachen entlockt. Nicht nur die Ansagen der Sänger, auch ihre Darbietungen wie „La Donna e mobile“ oder „Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau’n“ offenbaren neben ihrem musikalischen auch ihr komödiantisches Talent. Dabei tanzen sie manchmal leichtfüßig durch das Publikum oder beziehen es mit ein. So zum Beispiel, als die beiden Herren eine Zuschauerin aus der ersten Reihe entführen und mit „Dein ist mein ganzes Herz“ in ihren Rollen um die Dame buhlen.

Man spürt, dass die charmanten Sänger großen Spaß auf der Bühne haben, und das übertragen sie gekonnt auf die Zuschauer: Es wird mitgewippt, geklatscht und gelächelt. „Nächstes Mal sollte das in der Stadthalle stattfinden“, meint eine Besucherin in der Pause als Reaktion auf die nicht ausreichenden Sitzplätze. „Ich bin begeistert.“

Zum Ende des Konzerts wird es mit „Nessun Dorma“ aus „Turandot“ von Puccini noch einmal emotional. Aber auch ausgelassene „Trinklieder“ wie „Im Feuerstrom der Reben“ aus der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauss bringen Chor, Solisten und Publikum gemeinsam zum Singen und Klatschen. Bei Standing Ovations ist Ricardo Marinello gerührt: „Es macht uns große Freude.“ Als das Publikum aus dem Schloss strömt, hält die Begeisterung in Gesprächen an. Ein amüsanter Abend mit erstklassigen Sängern geht zu Ende.

