vor 37 Min.

Ein Baby-Boom zeichnet sich in Wertingen ab

Mitte April hatte Bürgermeister Lehmeier bereits 35 Eltern zum Nachwuchs gratuliert. Wenn das so weiter geht...

Bis Mitte April verzeichnete die Stadt Wertingen dieses Jahr bereits 35 Geburtenmeldungen. Das heißt, Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier durfte 35 glücklichen Elternpaaren zum Nachwuchs gratulieren und den beliebten „Willkommen in Wertingen“-Body dem Glückwunschschreiben beilegen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, zeichnet sich in Wertingen und seinen Stadtteilen damit ein kleiner Baby-Boom ab. Waren es im Jahr 2017 insgesamt 85 Geburten (im Jahr 2016 noch 78 Geburten), so konnten in Wertingen und seinen Stadtteilen in diesem Jahr bereits 17 Buben und 18 Mädchen in Wertingen begrüßt werden.

Falls die Tendenz so bleibt, könnte in Wertingen zum Ende des Jahres 2018 Bürgermeister Lehmeier gar das 100. Baby im Stadtgebiet willkommen heißen. Das wäre, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Wertingen, nach den stagnierenden Zahlen in den vergangenen Jahren und der kleinen zu verzeichnenden Steigerung im Jahre 2017, eine kleine Sensation.

Von den 35 stolzen Eltern hat bereits über die Hälfte ein Bild ihres Nachwuchses übermittelt. Als Dankeschön erhalten die Eltern jeweils einen Gutschein, wahlweise einen Einkaufs-Coupon oder einen Wertscheck für ein Baby- und Familien-Shooting.

Und die Fotos der neugeboren Wertinger Kinder – natürlich im Strampelanzug der Stadt Wertingen – werden in unserer Zeitung veröffentlicht.

Themen Folgen