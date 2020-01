vor 28 Min.

Ein Bild, das fürs Ehrenamt steht

Die Stadt Wertingen hatte Vereine und Institutionen dazu aufgerufen, Fotos seiner Aktionen zu schicken. Der Arbeiter-Samariter-Bund machte das Rennen

Das haben Claudia Lijsen, Katharina Mair und Franziska Sitzmann nicht erwartet – gleich auf den ersten Platz mit ihrer Fotoaktion zu kommen und ein Preisgeld in Höhe von 250 Euro in Empfang nehmen zu dürfen. Die drei vom Wertinger Regionalverband des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Donau-Dillingen-Ries hatten am Wettbewerb der Stadt Wertingen teilgenommen, die für den Druck des neuen Ehrenamtflyer 2020 frisches Bildmaterial suchte.

„Wir haben alle Vereine in unserer Region angeschrieben und um neue Bilder in Sachen Ehrenamt gebeten“, erklärt Verena Beese, Chefsekretärin von Bürgermeister Willy Lehmeier und Organisatorin des Wettbewerbs. Beim Sichten der eingesandten Fotos habe der Jury das ASB-Bild am besten gefallen, es sei authentisch und trotz der dramatisch dargestellten Pose positiv wahrgenommen worden, begründet Beese die Entscheidung.

Claudia Lijsen ist beim ASB Wertingen als Sachgebietsleiterin Breitenausbildung für die Organisation und Durchführung von Erste-Hilfe-Kursen zuständig und drückte auf den Auslöser der Kamera. Katharina Mair hat dort die Leitung der sozialen Dienste inne und hält die Ehrenamtskarte ins Bild. Und Franziska Sitzmann, die gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr beim ASB absolviert, demonstrierte für das Bild perfekt die Herzdruckmassage. „Sie ist auch dafür ausgebildet und gibt bereits selbst Erste-Hilfe-Kurse“, so Lijsen. Die Fotoaktion der drei sei eine ganz spontane Sache gewesen, „innerhalb von zehn Minuten hatten wir das Bild im Kasten“. Sie hätten einfach Spaß daran gehabt mitzumachen, sagt Lijsen. Das Geld sei nicht die Motivation dafür gewesen. Zumal in der an alle Vereine gerichteten Aufforderung der Stadt zum Mitmachen und Foto abgeben kein Hinweis auf ein Preisgeld vermerkt gewesen sei.

Willy Lehmeier in seiner Funktion als Erster Bürgermeister der Zusam-Metropole sagte bei der Übergabe des Preisgeldes: „Dieses Bild steht ganz besonders für das Ehrenamt, denn ihr seid nicht nur selbst aktiv, ihr gebt auch als Dankeschön für die Inhaber der Ehrenamtskarten kostenlose Erste-Hilfe-Kurse.“ Und das auf breiter Basis, wie Lijsen ergänzt. „Wir halten Senioren- oder Kinder- und Babynotfallkurse ab sowie Kurse für Führerscheinanfänger und für alle Interessierten.“

Seit 2009 gibt die Stadt an ehrenamtlich Aktive als Dankeschön für deren Einsätze Ehrenamtskarten aus, die in vielen teilnehmenden Geschäften und Einrichtungen Nachlässe und Rabatte ermöglichen.

ASB-Geschäftsführer Joachim Keil begleitete Lijsen und Mair zur Preisgeldübergabe und freute sich nicht nur über die Zuwendung der Stadt, sondern ebenso darüber, „dass wir nicht zuletzt auch dadurch als ASB immer mehr in der Öffentlichkeit und als Verein wahrgenommen werden“. (pm)

