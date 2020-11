vor 45 Min.

Ein Dankeschön und ein Blumengruß für die Helfer

Ein Dankeschön ging an die Ehrenamtlichen in der Bethlehemgemeinde. Unser Bild zeigt (von links) Gerlinde Schindler-Schneller, Andrea Ebert, Petra Krömer, Kathrin Mayr, Wolfgang Plarre.

120 Ehrenamtliche engagieren sich in der Bethlehemkirche in Wertingen

Auch in diesem Jahr wurde den knapp 120 Ehrenamtlichen der evangelischen Bethlehemkirche in Wertingen gedankt – auch wenn ein Treffen nur bei einem gemeinsamen Sonntagsgottesdienst angeboren werden konnte. Außerdem kam ein kleiner Gutschein für eine Blume mit Worten des Dankes von Pfarrerin Ingrid Rehner und einem Zitat „Es gibt Augenblicke, in denen eine Rose wichtiger ist als ein Stück Brot.“(R.M. Rilke) per Post bei den Mitarbeitenden an.

Auch im Bereich der ehrenamtlichen Arbeit war in diesem Jahr viel Fantasie gefordert, um neue Wege zueinander zu finden, trotz der Hygienemaßnahmen. „Dass die Gottesdienste stattfinden können, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern liegt am Engagement einiger Ehrenamtlicher, erklärte Pfarrerin Ingrid Rehner.

Gerade auch im musikalischen Bereich sei viel Abwechslung geboten durch die Kirchenmusiker, Mitglieder der Chöre von Annette Brändle, die nur in reduziertem Umfang auftreten können. Sie dankte auch für die Unterstützung der Musikschule. (pm)

