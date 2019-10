vor 46 Min.

Ein Flüchtling in Not – Resi hilft

Mit dem „Migrantenengel“ wagt sich der Verein „Musicalprojekt86“ diesmal auf eine ganz neue Bühne. Und greift ein Thema auf, das unter die Haut geht

Von Anton Stegmair

Eher wie die Einladung zu einem traditionellen Bauerntheater wirkt das Werbeplakat des Vereins „Musicalprojekt86“ aus Buttenwiesen für ihr Theaterstück der Erwachsenenspielgruppe. Wenn da nicht der etwas verwirrende Titel wäre: „Migrantenengel“. Zwei Begriffe, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben.

Bei mehreren Textpassagen des topaktuellen Stückes blieb einem als Zuschauer fast das Lachen im Halse stecken. „Ich werde sicher noch eine Zeit lang über das Stück nachdenken müssen“, sagte Christine Mayer aus Reutern, die zusammen mit ihrem Mann über einen Mitspieler auf die Vorführung aufmerksam gemacht wurde. „Das Stück passt – leider – zum Zeitgeschehen. Genauso kann man sich vorstellen, wie es an manchen Orten wirklich abgelaufen ist“.

„Beeindruckende Mimen, und ein berührendes Thema“, fasste Anton Rathgeber aus Lauterbach seine Eindrücke zusammen. Er verfolgt die Aktionen des Musicalvereins schon seit vielen Jahren. „Das Neue war, dass es dieses Mal ja ein ernstes Theaterstück ganz ohne Gesang war. Respekt, wie die 13 Spieler das schwierige Thema auf die Bühne brachten“.

Regisseur und Mitspieler Johannes Baur aus Lauterbach gab Spielern und Publikum einen großen Vertrauensvorschuss. „Ich wusste am Anfang nicht, ob ich die Spieler für das nicht ganz leichte Thema finden würde. Auch war bis zum Schluss offen, ob auch die Zuschauer sich ein solches Stück anschauen werden, weil es dieses Mal keine Eintrittskarten zum Kaufen gab. Am Schluss stand nur ein Spendenkörbchen für die Unkosten am Ausgang.

Die Spannung hinter den drei Bühnen im Saal des Zehentstadels von Pfaffenhofen war deutlich spürbar. Fast in Reichweite der Spieler sitzen die Zuschauer vor den Kulissen und sind so in beeindruckender Weise in das Stück einbezogen. Szene für Szene wechselt auf den drei Bühnen und auf der Fläche vor der Mittelbühne. Bilder, die von hinten auf die Rückleinwände der Bühnenelemente geworfen werden, entführen die Zuschauer in die verschiedenen Schauplätze der 27 kurzen Spielszenen. Von der Wirtshausstube in die Kirche, von der kleinen Holzhütte auf dem Feld auf den Rummelplatz, um nur einige zu nennen. Junge zu Alten und alt zu jung werden ließ im Scheinwerferlicht Bettina Speer mit ihren Schminkkünsten. Für die Textsicherheit der Spieler sorgte Souffleuse Angelika Stegmair. Um das leibliche Wohl der jeweils rund 90 Zuschauer der bisherigen vier Aufführungen kümmerte sich in bewährter Form das Cateringteam des „Musicalprojekts86“.

Worum geht’s eigentlich beim „Migrantenengel“? Die ledige Resi, hervorragend gespielt von Sara Baur, unternimmt zum Leidwesen der unverheirateten männlichen Dorfbewohner Fritz Hofer (Johannes Baur) und Albert Brenninger (Werner Kraus) den Versuch, einem in Not geratenen Flüchtling (Raffaele Occhiutto) zu helfen. Am Schluss gibt auch Frau Brenninger (Sophie Bösl) es auf, ihren Sohn Albert mit Resi wieder zusammen zu bringen. Selbst Resis heimlicher Freund Thomas Langhofer (Anton Stegmair) kann ihre Hilfsanstrengungen nicht verstehen.

Ärger gibt es für sie auch mit Vater Gerold Schmidtbauer (Klaus Schuchert), während Mutter Anna Schmidtbauer (Marlies Landherr) davon ausgeht, „dass ja alles so kommen musste“. Pfarrer Heißenberger (Rupert Uhl) und Kirchenputzfrau (Claudia Mair) sind von der Situation je auf ihre Art herausgefordert. Zur gleichen Zeit renoviert die erst zugezogene Monika (Ulrike Heindl) ihren neu vom Hochederbauer (Manfred Hartl) erworbenen Bauernhof und überstreicht dabei ein der Dorfbevölkerung lieb gewordenes Kruzifix. Für dessen Wiederherstellung läuft der Vorsitzende des Heimatvereins, Michi Obermayer (Xaver Hillenmeyer), in Höchstform auf. Dem Dorf reicht es endgültig. Es geht auf die Barrikaden. Wie das wohl ausgeht?

Wer sich das Stück noch anschauen möchte, kann dies letztmals am kommenden Donnerstag, 31. Oktober um 19.30 Uhr im Zehentstadel zu Pfaffenhofen in der Gemeinde Buttenwiesen.

