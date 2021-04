vor 16 Min.

Ein Geh- und Radweg von Villenbach nach Rischgau

Plus Weil bisher noch kein sicherer Weg vorhanden ist, soll nächstes Jahr gebaut werden. Was geplant ist

Von Brigitte Bunk

Villenbach Wenn alles läuft wie erhofft, kann der kombinierte Geh- und Radweg zwischen Villenbach und Riedsend schon nächstes Jahr gebaut werden. In der Sitzung, die am Montagabend im Bürgerhaus Rischgau stattfand, an dessen Grundstücksgrenze der Weg enden soll, erklärte Bürgermeister Werner Filbrich: „Gut, dass wir die Planung schon fertig hatten, denn um die 80-prozentige Förderung zu bekommen, müssen wir den Antrag heuer noch einreichen.“

Themen folgen