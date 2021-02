27.02.2021

Ein Härtetest für Lastwagenfahrer: Geratshofen

Enge Sache in Geratshofen: Wenn sich Brummis in der Gewerbestraße begegnen, ist neben Fingerspitzengefühl auch ein gutes Auge nötig.

Plus Unternehmer stöhnen über eingeschränkte Verhältnisse der Hauptverkehrsader in Geratshofen. Die Folgen sind Reifen- und Bremsenverschleiß. Was Bürgermeister Willy Lehmeier dazu sagt.

Von Günter Stauch

Der neue „Actros“ kommt als schnittiger 40-Tonner-Truck höchst futuristisch daher: Mehr als 600 PS stark, verfügt der Schwerlast-Lkw über Hightech vom Feinsten: Etliche Assistenz-Systeme, teilautonome Fahrmöglichkeiten sowie virtuelles Cockpit inklusive.

Der Brummi der Moderne wird sich bei seiner baldigen Einführung im Gewerbegebiet Geratshofen vor einer eher historischen Kulisse bewegen. Schließlich versprüht dessen Infrastruktur stellenweise den Charme eines mehr als ein halbes Jahrhundert alten Industriedenkmals.

"Gefährliche Szenen" in Geratshofen

Ausgerechnet einer seiner meistbefahrenen Wege, die Gewerbestraße, mutet den sich dutzendmal am Tag aufeinandertreffenden Brummifahrern oft ein unerfreuliches Nebeneinander zu. Der Fahrweg, der von der Laugnastraße in südwestliche Richtung führt, fällt nach Einschätzung vieler Nutzer viel zu eng aus. Die Folge: Es wird dort im Schritt-Tempo umständlich manövriert, einfach auf den Gehweg ausgewichen oder heftig auf die Bremse getreten. Einer spricht gar von „gefährlichen“ Szenen.

„Dass unsere Chauffeure ständig in die Eisen gehen müssen, um Schlimmeres zu verhindern, ist nicht mehr hinnehmbar“, berichtet Stefan Wagner, Geschäftsführer in der fünften Generation, von seinen Erlebnissen vor der Haustür des Firmenareals im Wertinger Süden. „Da gehört etwas gemacht, schließlich zahlen unsere gut gehenden Betriebe auch gute Steuern.“

Nicht nur, dass die Geratshofener Gewerbestraße zu eng ist...

Handlungsbedarf sieht der Chef des über die Region hinaus bekannten Brennstoffhändlers neben einer den heutigen Verkehrsanforderungen nicht angepassten Hauptstraße ebenso beim „desolaten Straßenzustand mit etlichen Löchern“. Und: Teile des parallel verlaufenden Gehwegs mit welligen, aufgerissenen und mit Moos bewachsenen Asphaltdecken verstärken den Eindruck des altehrwürdigen Zustands eines Areals aus längst vergangenen Zeiten.

Seine Entstehung zählt zu den Errungenschaften des ehemaligen Bürgermeisters der eigenständigen Gemeinde Gottmannshofen, Hermann Willer. Dass mit der Gebietsreform in den Siebzigerjahren auch noch das „Juwel“ Geratshofener Gewerbegebiet Wertingen zugeordnet wurde, störte den erfahrenen Kommunalpolitiker mächtig, wie seine Tochter später erzählte.

Schnee von gestern. Neben Wind und Wetter hat in den Jahrzehnten danach vor allem die dramatische Zunahme beim Schwerlastverkehr der Strecke zugesetzt. „Man hat das damals wohl nicht im Fokus gehabt“, mutmaßt Stefan Eisenhofer, Chef des gleichnamigen Speditionsunternehmens und ein weiterer Anlieger in Richtung Hettlingen.

Sind Ortsfremde in Geratshofen rücksichtsloser unterwegs?

„Ich möchte keinesfalls auf unsere Stadt schimpfen, aber wir sind unzufrieden mit dieser Situation.“ Gemeint ist der für voluminöse Fahrzeuge eher ungeeignete schmale Streifen neben dem Werksgelände mit seinen rund fünf Dutzend Großfahrzeugen. Dennoch wirbt sein Internet-Auftritt mit dem Spruch, der nicht auf die örtlichen Straßenmaße, sondern die Ladung des Kunden abzielt. „Zu breit. Zu hoch. Zu kurz. Zu lang – das sind für uns keine Probleme, sondern Standard. Wir transportieren das ganz entspannt.“ Das mag insbesondere für künftige „Actros“-Kapitäne gelten, dessen früher ausladende Außenspiegel durch ein ausgeklügeltes Überwachungskamera-System ersetzt wurden.

Bei den konventionellen Lastwagen gilt dagegen noch das herkömmliche Prozedere: „Spiegel an Spiegel – das wird jeden Tag immer enger“, erläutert Stefan Demharter, Betreiber der einzigen Betontankstelle in unserer Region. Ortsfremde Fahrer würden immer rücksichtsloser vorgehen, weil sie so unter Zeitdruck stünden. Neben den unschönen Begegnungen auf Asphalt beobachtet der sehr erfahrene Berufskraftfahrer auch die weiteren Nebenwirkungen des irgendwie geschrumpft wirkenden Straßenbildes.

„Täglich verfahren sich viele der auswärtigen Lenker und biegen auf mein Betriebsgelände ab, um wieder umzudrehen.“ An bauliche Maßnahmen wie etwa die Konstruktion eines Wendehammers dachte man beim Aufbau des heutigen Industrie- und Gewerbeparks wohl kaum. Ungebetenen Besuch bekommt daher auch immer wieder Nachbar Wolfgang Bauer, Zimmerei-Geschäftsführer, der genug hat von der reifenfeindlichen Tour entlang der Strecke: „So ein Rad kostet 600 Euro.“ Auch Unternehmer-Kollege Stefan Wagner ist es leid, ständig gegen die materialverschleißenden Bordsteinkanten ankämpfen zu müssen. „Es muss eine Prüfung der Angelegenheit her, und zwar bald.“

Was der Wertinger Bürgermeister vorschlägt

Beim „Ersten Mann“ der knapp 10000 Einwohner zählenden Stadt rennt der Unternehmer damit offene Türen ein. „Für die Konzeption einer Straßenverbreiterung brauchen wir einen Korridor zum Planen, das heißt, jeder betroffene Anlieger links und rechts müsste Grund abtreten“, erläutert Bürgermeister Willy Lehmeier und deutet auf die Problematik von „Veränderungen einer in den Jahren gewachsenen Straße“ hin. Worauf auch mit Petra Weldishofer ein Mitglied der Geschäftsleitung beim Fahrzeugbau- und Anhängerhersteller Johann Demmler KG eingeht. Die Firma zog 1966 als eine der ersten ins neue Gewerbegebiet. Obwohl ebenfalls mit dem knappen Straßenspielraum alles andere als zufrieden, schränkt sie ein: „Mehr Platz für den Lkw-Verkehr dürfte angesichts der engen Bebauung schwierig werden.“

Und der Rathauschef macht klar: „Da muss ein Gesamtkonzept für die Zukunft her, lediglich an wenigen Stellen auszubessern, wäre nur ein sinnloses Basteln.“ Zudem weist Lehmeier zurück, dass es Versäumnisse seiner Vorgänger gegeben habe: „Die Fahrzeuge werden immer größer und das Transportgewerbe verändert sich, etwa durch die ‚Just-in-time‘-Anlieferung.“ Höchste Zeit sieht der Bürgermeister denn auch für ein „Signal seitens der Unternehmer“.

