vor 36 Min.

Ein Haus am Ortsrand von Oberthürheim

Nach verschiedenen Abwägungen darf jetzt gebaut werden

Ein Grundstück am Ortsrand von Oberthürheim kann nun bebaut werden. Der Antrag des Bauherrn Wolfgang Lorenz vor rund einem Jahr hatte mehrere Überprüfungen und Abwägungen nach sich gezogen. In seiner Sitzung in dieser Woche stimmte der Gemeinderat Buttenwiesen jetzt einer Ortsrandsatzung zu.

Bei dem Grundstück handelt es sich um eine unbebaute Fläche im Zieglerweg in Oberthürheim. Diese liegt im Außenbereich, schließt sich jedoch direkt an die Ortschaft an. In diesem Fall, wenn es nur um ein einzelnes Grundstück geht, gibt es nach Auskunft von Bürgermeister Hans Kaltner mehrere Möglichkeiten: den Flächennutzungsplan zu ändern, einen Bebauungsplan aufzustellen oder eine Ortsrandsatzung zu beschließen. Was jeweils rechtlich möglich ist, bestimmt das Landratsamt. Der Gemeinderat legt die Richtlinien der Bebauung fest.

Bei der Sitzung am Montag informierte der Bürgermeister über die verschiedenen Abwägungen bei der Beurteilung der Situation. Ein besonderer Blick wurde auf die Grundwasserströme geworfen. Hier waren die Fachbehörden der Meinung, dass sich diese durch den Bau nicht verändern würden. Ein Nachbar hatte Einspruch eingelegt.

Auch sonst gab es von den Trägern öffentlicher Belange keine gravierenden Einwände. So beschloss der Gemeinderat mit einer Gegenstimme, der Satzung zuzustimmen, die den Bau durch eine Ortsrandsatzung ermöglicht. (dem)

