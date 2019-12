18:30 Uhr

Ein Leben im Wachsen und Werden der Pflanzen

Der „Apollone Hansl“ feiert heute 90 Jahre. Der Senior der Apollonia-Gärtnerei Hurler in Wertingen hat nie große Worte über turbulente Zeiten verloren. Aber er hat viel erlebt.

Von Hertha Stauch

Es ist nicht bekannt, dass er auch mal laut werden kann. Oder dass er die Geduld verliert. Er ist so, wie seine Blüten und entfaltet in aller Ruhe ohne große Worte eine farbige Pracht. 90 Jahre Leben sind an Hans Hurler vorübergezogen. 90 Jahre zwischen Pflanzen, Arbeit mit den Händen, die jahrzehntelang Samen setzten, kleine Sprößlinge pikierten, Zweige schnitten, Kränze banden, in der Erde wühlten. Tagaus tagein dieselben Handgriffe im Wachsen und Werden der Pflanzen, das Hantieren mit dem Wasserschlauch, mit dem Bindedraht, mit der Schere. Tag für Tag der prüfende Blick im Gewächshaus, das Aussortieren, das Beschatten, das Regeln der Temperatur. Die immerwährende Wiederkehr der Jahreszeiten – der Tulpen im Frühjahr, der Rosen im Sommer, der Astern im Herbst und der Weihnachtssterne und Tannenzweige im Winter. Es ist ein steter Rhythmus, der den heute 90-jährigen gefestigt, der Schicksalsschlägen standgehalten hat und der dem Gärtnermeister half, das Auf und Ab des Lebens hinzunehmen.

Jetzt, kurz vor Weihnachten, leuchtet es rot im Glashaus der Apollonia-Gärtnerei in Wertingen in der Zusmarshauser Straße. „Das ist eigentlich nur noch ein Hobby,“ sagt Hans Hurler. Es rentiere sich gar nicht so recht, die Weihnachtssterne selbst groß zu ziehen. Die Pflanzen zu kaufen ist heute wirtschaftlicher. Es kostet Zeit und Mühe, die Stöcklinge hochzuziehen, so wie es früher in jeder Gärtnerei üblich war.

Der Start der "Apollone" in Wertingen

Begonnen hat das beim „Apollone“ – so wird die Apollonia-Gärtnerei in Wertingen genannt – zuerst mit Rüben und Kohlrabi. Gemüse wurde angebaut und verkauft. Erst nach dem zweiten Weltkrieg wurden Blumen fürs Grab gezogen – standhafte Begonien oder bunte Tag- und Nachtveilchen. Mit steigendem Wohlstand war mehr gefordert. Jetzt wurden Blumen und Gestecke fürs Haus und die Gartenrabatte auch mit exotischen Sorten modern. Apollones selbst gezogene herrliche Rosen waren lange ein Geheimtipp unter den Blumenfreunden in Wertingen. Eine Freude für die Kunden, eine mühevolle, diffizile Arbeit für den Gärtner im ständigen Kampf gegen Schädlinge. Die Rosen wurden aufgegeben – Geranien, Petunien und andere Balkon- und Terrassenblumen leuchten noch heute jeden Sommer unter den vielen Glasdächern, die sich ans Wohnhaus anschließen.

Hurlers Enkelin Katharina und Sohn Thomas binden im Laden die Pflanzen zu jeder Jahreszeit zu schönen Gestecken oder Sträußen – „Floristik, das hat es früher nicht so gegeben“, erzählt der 90-jährige Großvater. Als er ein Bub war, sieben Jahre alt, ist seine Mutter, eine geborene Gerblinger, bei der Geburt seines Bruders Gustl gestorben. Hans Hurler hat diesen Schock verdrängt. Ganz verloren müssen er und seine Schwester Anneliese gewesen sein, im Trubel der großen Verwandtschaft, der Aufregung und der Trauer, für die man im geschäftigen Gärtnereihaushalt eigentlich gar keine Zeit hatte. Die Kinder bekamen bald eine Ersatzmutter, drei weitere Geschwister – Hanne, Christl und Bärbel – wurden geboren. „Mein Vater brauchte mit uns kleinen Kindern wieder eine Frau“, erzählt Hans, wie pragmatisch damals gedacht wurde. Es sollte sich als gut erweisen – Maria, die zweite Mutter von Hans, gab der Familie wieder Stabilität.

Hans kam in die Lehre nach Augsburg in die Stadtgärtnerei. Der Krieg brach aus, zwei seiner Lehrlingskameraden wurden zum Militärdienst eingezogen. Hans wurde im Alter von 16 Jahren gemustert, aber zum Glück verschont. Er besuchte die Handelsschule in Augsburg, wohnte im Haus nebenan in der Jesuitengasse im Erdgeschoß. Ein Stockwerk höher ein Rokoko-Schatz der Stadt – der „Kleine Goldene Saal“. Als die Bomben über Augsburg fielen, brannte das Dach des Hauses. Hans und seine Kameraden, darunter auch der Wertinger Siegfried Denzel, sorgten in der verheerenden Bombennacht im Februar 1944 zusammen mit dem Hausmeister dafür, dass das historische Augsburger Juwel nicht abbrannte.

Hans Hurler heiratete einst ein Flüchtlingsmädchen

Hans musste bald darauf zurück in den elterlichen Betrieb – seinem im ersten Weltkrieg verwundeten Vater ging es nicht so gut. Es war der Tag gegen Kriegsende, als die Amerikaner in Wertingen einmarschierten: Beim Birzele, im Gasthaus „Zum Hirsch“, waren die Tische gedeckt, denn die Großeltern sollten Goldene Hochzeit feiern. Es kam nicht dazu, das Fest wurde abgeblasen und ein Jahr später gefeiert.

So reiht sich Geschichte an Geschichte im Leben der Gärtnerfamilie. Hans heiratete ein Flüchtlingsmädchen – die tüchtige Käthe, die im Dienst des Hurler´schen Haushalts war. Zwei Söhne, Hans und Thomas, kamen auf die Welt. Noch heute führen sie den Betrieb. Und im zeitweise turbulenten Haus immer der ruhende Pol Hans senior, der, als er älter wurde, gerne die Pflanzen ausgefahren hat – zu den Kunden, zum Friedhof oder nach Augsburg zum Opernball. Lange war es Tradition im Hause Hurler, den Blumenschmuck für das prächtige Ballereignis zu liefern, bis dieses eingestellt wurde.

Hans Hurler feiert heute 90. Geburtstag. Er tritt schon seit einiger Zeit kürzer und hat sein Auto mit einem Elektroroller getauscht, mit dem er täglich seine auf Hilfe angewiesene Frau im Seniorenzentrum Sankt Klara besucht. Hans schaut noch immer jeden Tag nach dem Rechten und streift zwischen seinen Weihnachtssternen umher. Der Geburtstag wird im familiären Kreis dort gefeiert, wo immer schon gefeiert wurde und wo Hans einmal die Woche zum Stammtisch hingeht – beim Birzele.

