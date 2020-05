vor 34 Min.

Ein „Maibaum-Fenster“ in Unterthürheim

Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Unterthürheim, Martin Fendt, hat sich etwas Besonderes zum 1. Mai einfallen lassen: ein „Maibaum-Fenster“, in Anlehnung an die Adventsfenster, in dem ein Maibaum von Playmobil-Feuerwehrleuten aufgestellt wird. Näheres dazu sowie ein Quiz finden sich unter feuerwehr-unterthuerheim.de. „Alle Kinder dürfen gerne zum Anschauen und Miträtseln kommen, unter Beachtung der geltenden Abstandsregelungen natürlich“, sagt Fendt.

