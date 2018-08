06:03 Uhr

Ein Mega-Super-Sonnen-Spaß-Ferien-Wochenende

Auch wenn er heiß ist – die Menschen im Zusamtal genießen den Sommer und kosten alles aus, was er ihnen bietet. Südländisches Flair, Badefreuden, Eis in Fülle und ein Freiluft-Kino, das alle Rekorde bricht.

Von Hertha Stauch und Brigitte Bunk

Heiß, heißer, am Heißesten: Ein Mega-Super-Sonnen-Spaß-Wochenende bescherte das Wetter den Zusamtalern. Die Temperaturen näherten sich fast dem Siedepunkt, und so spielte sich das Leben an diesem ersten Ferienwochenende tagsüber in den Freibädern und an den Baggerseen ab, während es sich in den Abendstunden ins Städtle verlagerte: volle Biergärten, volle Eiscafés bis um Mitternacht – südländisches Flair auf den Straßen, auf dem Marktplatz, auf der Zusaminsel, rund um die Gastwirtschaften und vor allem im Schlossgarten. Dort drängen sich die Besucher nur so beim Kino-Open-Air, das diesmal den ganzen August dauert. Prisca und Rosemarie Färber vom Filmtheater Wertingen hatten den richtigen Riecher, als sie sich trauten, ihre Filmvorführungen unter freiem Himmel diesmal zeitlich auszuweiten.

Am Samstag genossen hunderte von Gästen die schöne Atmosphäre rund ums Schloss, wo diesmal vor der Filmvorführung auch ausgiebig geschlemmt werden kann. Und das nicht nur auf Bierbänken, sondern in einer Lounge mit gemütlichen Clubsesseln, in denen Kinofreunde bei Cocktails, Veggieburgern oder getrüffeltem Käse-Popcorn verwöhnt werden. Lange Schlangen bildeten sich vor den Essens-und Getränkeausgaben, bis bei Einbruch der Dunkelheit das „Sauerkrautkoma“ die Sommerlaune auf den Höhepunkt brachte.

Ab ins Freibad und an die Weiher war das Motto auch am Sonntag. Schon am Samstag hatte sich WZ-Mitarbeiterin Brigitte Bunk mit ihrer wasserdichten Kamera auf die Pirsch im beliebten Schnell-Weiher bei Binswangen gemacht. Sie brachte das Kunststück fertig, mit dem kleinen Fotoapparat am Arm quer durch den See zu schwimmen und dabei auch noch Baderatten zu interviewen. Darunter die Patchworkfamilie Schmitt-Vetter-Rebel aus Wertingen, die sich mit ihrer Kinderschar samt Zwillingen auf Luftmatratzen und Schlauchboot eine Wohlfühloase geschaffen hat.

Stunden später waren die Eisdielen im Städtchen dann voll bis Mitternacht, und auch am Sonntag, als es nicht mehr ganz so heiß war, spielte sich dort das Leben ab. „Eis essen, baden und Pokemon spielen“ – das war die Wochenend-Beschäftigung von Lennard Beer und Tim Zellner. Lennard kommt aus Lübeck und besuchte seinen Freund Tim in Wertingen – beide spielen leidenschaftlich gerne Pokemon auf dem Smartphone und haben sich auch so übers Netz kennengelernt. „35 Grad Hitze hatten wir in Lübeck“, erzählt Lennard, „aber hier ist es auch nicht viel besser“. Doch die Temperaturen machen den beiden nichts aus – im Eiscafé Casal am Marktplatz ist Pokemon dabei, wenn der Walnussbecher schmeckt.

Für jeden eine Kugel – das muss auch bei der vierköpfigen Familie Schalk aus Achsheim sein. Das Besondere an diesem Nachmittag: Die Schalks tuckern auf ihrem Traktor-Oldie daher – Modell „Eicher“, wie Simon klarstellt. Eine Dreiviertelstunde haben sie im 20-kmh-Tempo gebraucht. Eigentlich ist Binswangen das Ziel – dorthin geht es jetzt noch zu den Feldtagen, wo sich Freunde der Landmaschinen treffen, wie Vater Markus Schalk erzählt. Mutter Christine Schalk strahlt übers ganze Gesicht. Sie genießt den Jahrhundertsommer: „Das ist doch traumhaft, dass es in den Ferien mal nicht schlecht Wetter ist und dass man die Leute zum Grillen einladen kann!“ Vater Markus drückt aufs Gas – es geht weiter in einen lauen Sommerabend hinein...

