vor 10 Min.

Ein Nilpferd erobert Wertingen

Ein besonderes Duo: Sebastian Reich und seine tierische Puppe Amanda

Von Stefanie Tölk

Das Würzburger Comedy-Duo, bestehend aus Bauchredner Sebastian Reich und der vorlauten Nilpferddame Amanda, überzeugt und begeistert die kleinen und großen Besucher. Auch das aktuelle Programm „Glückskeks“ bietet wieder kurzweilige Unterhaltung für die gesamte Familie. So geschehen auch in der Wertinger Schwabenhalle.

Verspielter Wortwitz, Doppeldeutigkeiten und daraus entstehende Missverständnisse bilden das Grundgerüst von Reichs Nilpferd-Comedy. Die große Schnelligkeit, mit der er hier zwischen seinen Parts und den seiner Figuren hin- und her springt, macht die Darbietung fast vielstimmig. Man bekommt den Eindruck, als würden alle gleichzeitig und durcheinanderreden. Natürlich unmöglich, da einzig Sebastian Reich seinen Figuren eine Stimme verleiht. Das erfordert vom Künstler viel Übung und hohe Konzentration während der Show. „Beim Auftritt gehört immer ein Auge und eine Gehirnhälfte Amanda, das zweite Auge und die andere Gehirnhälfte mir,“ verrät Reich bei einem Gespräch. Eine bemerkenswerte Leistung, die der Bauchredner mit seinem Programm Tag für Tag erbringt.

Kommuniziert das Glück mit uns wirklich über einen eingeschweißten Keks, gefüllt mit einem Zettel samt sinnlosen Spruch? Was ist das überhaupt, Glück? Braucht man das? Wo gibt es das? Wie kommt man da ran? Und bleibt das dann? Wenn nicht, haben das dann andere? Oder, ist Glück gar der Sinn des Lebens? Fragen über Fragen, auf die Amanda dringend eine Antwort sucht. Das tut sie im aktuellen Programm wieder auf ihre unnachahmliche Art und Weise. Zudem machen spontane Interaktionen mit dem Publikum den Abend zu einem individuellen Erlebnis. So schreiben die Besucher auf Karten, „was sie glücklich macht und wer der – Glückskeks des Abends –werden soll“. So wurde Roggden zum Running Gag des Abends. „Roggdäään, ich schmeiß’ mich weg. Zwar nicht der AdW, aber von dort kann man ihn bestimmt sehr gut sehen,“ witzelt Amanda. Glückskeks des Abends hingegen wurde die achtjährige Johanna aus Wertingen, die Amanda auf der Bühne kennenlernen durfte. Glücklich begrüßt sie ihr Idol und nimmt begeistert ihre Geschenke entgegen.

Neben Sebastian Reich und Amanda gibt es aber auch zwei weitere Figuren auf der Bühne, die als Experten für Glück und Liebe für jede Menge Glücksmomente, Überraschungen und ein musikalisches Highlight sorgen. Von wem hier die Rede ist, das wird an dieser Stelle nicht verraten, um keine Überraschungen zu verderben. Nur so viel: Die Mission von Amanda „glücklich sein und glücklich machen“ ist an diesem Abend mehr als erfüllt worden. So verabschiedet sich Amanda als „Happy Hippo“ von den begeisterten Besuchern in Wertingen.

Noch bis Ende Mai 2020 touren Sebastian Reich und seine flauschigen Begleiter mit dem aktuellen Programm „Glückskeks“ durch Deutschland. Bevor in Nürnberg das große Tourfinale ansteht, gib es Amanda beispielsweise noch in Stuttgart, Neu-Ulm oder auch Neusäß zu sehen. Weitere Infos gibt es im Internet auf www.eventim.de/artist/sebastian-reich

Themen Folgen