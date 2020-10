vor 8 Min.

Ein Oberthürheimer Ehepaar wird plötzlich zu Igel-Eltern

Plus Die Mutter der stacheligen Kleinen war plötzlich weg. Das Ehepaar Ganzenmüller aus Oberthürheim hat die Igel aufgepäppelt. Klein geschnippelten Bergkäse und Rührei lieben sie über alles.

Von Birgit Alexandra Hassan

Igel – für Ingrid und Martin Ganzenmüller gehören die wilden Tiere seit vielen Jahren zum Lebensalltag. Abends, wenn das Oberthürheimer Ehepaar gemütlich vor dem Haus sitzt, flitzen seit langem drei Tiere quer über den Hof. Jeder aus einer anderen Richtung. Jeden Tag das gleiche Spiel. Irgendwann gesellt sich in diesem Sommer ein vierter dazu, kommt ab sofort aus der Holzhütte am Rande des Anwesens. Ihr Schwager hatte Ingrid Ganzenmüller ein Nest mit sechs winzig kleinen Igelchen samt Igelmutter gebracht, da dessen Jagdhund die Tiere in der Gartenhecke nicht in Ruhe ließ. Eines Abends vermisst das Ehepaar Ganzenmüller allerdings den vierten Igel aus der Holzhütte. Und auch an den folgenden Tagen taucht die Tiermutter nicht mehr auf. Was ist zu tun? – Die Frage beschäftigt Ingrid Ganzenmüller intensiv – und sie ergreift schließlich die Initiative.

Holzhütte im Oberthürheimer Garten

„Ich muss was unternehmen.“ Das ist der 65-Jährigen irgendwann klar. Und so wagt sie einen Blick in die Hütte und das Nest. Winzig kleine Tierchen liegen da, mit noch ganz weißen Stacheln. Ingrid Ganzenmüller besorgt sich ein Igelbuch und erkundigt sich im Tierheim und bei der Igelhilfe. „Wenn Sie zwei durchbringen, können Sie stolz sein“, bekommt sie unter anderem gesagt.

Eineinhalb Monate später spurten keine zwei, sondern sechs propere Igel durch das grüne Gras im Garten der Ganzenmüllers. Begeistert beobachtet Martin Ganzenmüller, wie die einen sportlich rennen, andere eher „griabig“ in der Ecke sitzen. Er nimmt einen Igel hoch und lässt ihn mit seinen Fingern spielen. „Am Beißen merkt man, dass sie langsam Kraft bekommen“, freut sich der 67-Jährige.

Sechs Igel verbringen viel Zeit im Nest

Seine Frau Ingrid hat inzwischen einen Teller Igelmilch angerührt – ein Rest aus den Anfangszeiten. Sie scheint ihnen noch immer zu schmecken. Einer neben dem anderen hocken sie um den Teller und lecken die Milch vollständig aus. Anfangs hatte sie ihnen die Milch mühsam mit Spritzen gegeben – alle drei Stunden allen sechs Igeln. „Da brauchte ich keinen Stadtbummel mehr machen“, lacht sie. Kinder und Enkel sind groß, die Igel haben das Ehepaar vorübergehend in alte Zeiten zurückversetzt. Mittlerweile kennt Ingrid Ganzenmüller die Vorlieben der Tiere. Am liebsten fressen sie Birnen, klein gehackte Walnüsse und Rührei ohne Salz. Darauf seien sie ebenso wild wie auf Bergkäse in winzigen Stückchen, ergänzt Ganzenmüller und beobachtet fasziniert, wie ein Igel just in diesem Moment flugs eine Biene in seinem Maul verschwinden lässt. Gut 300 Gramm wiegt mittlerweile ein jeder von ihnen, das Fünffache des Anfangsgewichts. „Mit 650 Gramm können wir sie auswintern“, hat Ingrid Ganzenmüller nachgelesen.

Beim Fressen sind sich die sechs kleinen Igel, die Ingrid Ganzenmüller derzeit in Oberthürheim aufpäppelt, ziemlich einig, was schmeckt. Bild: Birgit Hassan

Noch verbringen die sechs Tiere die meiste Zeit im Keller des Hauses. In einem Karton, den sie sich selbst zum Nest eingerichtet und dafür die ausgelegten Küchentücher fein zerrupft haben. „Ihre Wohnung halten sie komplett sauber“, erzählt die Oberthürheimerin. Ihr „Geschäft“ machen sie von Anfang an außerhalb ihres Nestes – am Rande des Kellerraums. Seit Ingrid Ganzenmüller das beobachtet hat, legt sie dort regelmäßig frische Zeitungen aus und muss seitdem weit weniger putzen.

Die ausgelegte Küchenrolle haben die jungen Igel eigenmächtig zerfetzt und sich ihr Nest damit im Keller gebaut. Bild: Birgit Hassan

Die Igel könnten bis nach Wertingen laufen

Irgendwann steht das Auswintern an. Dann werden die Ganzenmüllers sehen, was die sechs machen. „Igel können bis zu fünf Kilometer am Tag laufen“, hat sich Martin Ganzenmüller informiert, „bis nach Wertingen.“ Vielleicht werden sie sich künftig aber auch zu denen gesellen, die über den Hof flitzen und ihren Winterschlaf auf dem Gelände halten – eingerollt in Blätter und was sonst noch anfällt in der herbstlichen Natur.

Infos zur Igelhilfe sind unter anderem im Internet zu finden unter www.pro-igel.de.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen