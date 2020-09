vor 25 Min.

Ein Ohrenschmaus mit Oak Hill Road

Folk-Duo Baumann und Hirle begeistern Publikum auf der Zusaminsel

Die Zusaminsel in Wertingen mit ihrem tollen Ambiente, das griechische Spezialitäten-Restaurant Limani, die Konzertreihe von Kulturreferent Frieder Brändle mit den vielen Klangfarben, die von überwiegend regionalen Künstlern bei freiem Eintritt auf die Bühne gebracht werden, sind das Erfolgsrezept und eine Bereicherung der Kultur in der Region.

So hat sich diese sommerliche „Open-Air-Konzertreihe“ schnell etabliert und am Sonntag war mit Oak Hill Road wieder ein echter Ohrenschmaus und weiterer Höhepunkt zu hören. Das bekannte Folk-Duo Helmuth Baumann und Florian Hirle (Gitarren/Gesang) war mit Musik aus seinen zwei Alben mit Eigenkompositionen vom Publikum aufmerksam begleitet und mit viel Beifall bedacht worden. Die kreativen, authentischen Künstler bereicherten ihr Programm mit Geige (Helmuth Baumann) und Mundharmonika (Florian Hirle) und erzählten spannende Geschichten über Menschen, Tiere, Landschaften, Erfahrungen und Gefühle, die erlebt wurden oder aus der Fantasie geboren sind. „Ohrwürmer“ schnell erfasst, ermuntern dabei zum Mitsingen – packende Rhythmen ließen Hände mitklatschen und Beine wippen. Nach zwei Stunden konnten noch Hörerwünsche erfüllt werden und die Tonträger „The Willow Confession“ und „The Heart of Fall“ bringen nun manchem Fan die Musik ins eigene Wohnzimmer.

Helmuth Baumann und Florian Hirle sind auch als beliebte, erfolgreiche Musiklehrer an der Musikschule Wertingen aktiv und noch in weiteren professionellen Besetzungen zu hören, etwa am Sonntag, 20. September, um 11.30 Uhr, bei schönem Wetter mit der „Papa Lipp Combo – Jazz & More“ schon wieder auf der Zusaminsel. (pm)

können unter Telefon 08272/641001 über das Restaurant Limani reserviert werden.

