Ein Ort zum „Snoezelen“

Das Schullandheim Bliensbach hat mehr als einen verborgenen Ort

Von Silva Metschl

Einen Ort der Ruhe zu haben, ist im stressigen Alltag oft eine willkommene Möglichkeit zur Entspannung. Ein solcher Ort ist für die Besucher des Schullandheims Bliensbach der Snoezelen-Raum. Die Bezeichnung setzt sich aus den holländischen Worten „snuffelen“ (schnüffeln) und „doezelen“ (dösen) zusammen. Mit angenehmen Sinneswahrnehmungen soll ein Gefühl der Freiheit und Entspannung entstehen.

Neben einer Schwarzlichtecke wird das in dem abgedunkelten Raum besonders durch Wasser- und Lichtspiele erreicht. Auch eine große Liegefläche gibt es. „Durch den zugezogenen Vorhang können die Benutzer das Farbenspiel beobachten“, erklärt Bettina Reuter, die im Schullandheim arbeitet.

Obwohl der Raum ursprünglich für behinderte Menschen eingerichtet wurde, ist die besondere Atmosphäre doch für jeden spürbar. Viele Nicht-Behinderte haben Schwierigkeiten, sich auf das Snoezelen einzulassen, heißt es auf einem Hinweisschild an der Tür. Denn dort werde man mit Unsicherheiten und Hemmungen im körperlich-sinnlichen Bereich konfrontiert. Außerdem ist die visuelle Wahrnehmung eingeschränkt, wodurch die weiteren Sinne wieder mehr Bedeutung bekämen.

Tatsächlich ist die besondere Atmosphäre des Raumes bereits beim Betreten zu spüren. Durch das gedämpfte Licht können sich alle Sinne auf das Lichterspiel einstellen, das durch die verschiedenen Lichterketten und Wassersäulen geschaffen wird. Bunte Bläschen steigen dort immer wieder auf und bekommen neue Formen, die fast auf der Haut spürbar werden. Beim Zuziehen des Vorhangs an der großen Liegefläche bekommt man sogar das Gefühl, in seiner ganz eigenen Welt zu sein. Das einzig Wahrnehmbare sind die bunten Punkte auf der weißen Abtrennung.

Eingerichtet wurde der Raum beim behindertengerechten Umbau. „Auch Schulklassen nutzen das Angebot“, meint Reuter weiter. Das sei jedoch sehr zeitintensiv, da die Kinder den Raum nur unter Aufsicht und in kleinen Gruppen betreten dürfen. Diese bestünden aus sechs bis maximal acht Schülern. „Wie lang jemand in dem Raum bleibt, darf jeder selbst entscheiden.“ Optimal seien etwa 20 Minuten.

Ein weiterer Ort der Ruhe ist die lichtdurchflutete Hauskapelle. Diese gibt es bereits seit dem Bau des Gebäudes, damals als Waisenhaus, in den 1970er Jahren. Mehrere Bankreihen stehen in dem großen und hellen Raum, der von einem schlichten Altar bestimmt wird. An den Wänden hängen Bilder mit verschiedenen Motiven, Handwerker sind gerade zugange. An der Rückseite neben dem Eingang liegen Gesangsbücher, und auch eine kleine Elektroorgel steht dort. Diese sei allerdings nicht mehr in Betrieb.

„Ab und zu nutzen kirchliche Besuchergruppen den Raum“, erklärt Reuter, „etwa für kleine Gottesdienste am Wochenende oder Meditationen.“ Außerdem findet einmal jährlich ein Gedenkgottesdienst für die Stifterin statt. Überlegungen für eine ausgeweitete Nutzung seien noch nicht spruchreif.

Beide Räume sind nur für Besucher des Schullandheims zugänglich.

