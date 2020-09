00:32 Uhr

Ein Unfall, zwei Verletzte und zwei Autos mit Totalschaden

Zwei Fahrzeuge prallen zwischen Hennhofen und Zusamzell zusammen

Ein Unfall hat sich am Freitagabend bei Hennhofen ereignet. Nach Angaben der Polizei stießen um 18 Uhr am nördlichen Ortsende von Hennhofen, Einmündung der Staatsstraße 2027 in Richtung Wertingen und Staatsstraße 2032 in Richtung Zusamzell/Welden, zwei Fahrzeuge zusammen.

Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem VW von Zusamzell auf der untergeordneten Staatsstraße 2032 kommend in Richtung Hennhofen, um dort nach links Richtung Hennhofen abzubiegen.

Dabei übersah sie laut Polizei den auf der bevorrechtigten Staatsstraße 2027 von Hennhofen in Richtung Wertingen fahrenden Kleintransporter eines 46-Jährigen. Obwohl dieser noch ein Ausweichmanöver nach links vornahm, prallten beide Fahrzeuge zusammen. Durch den Zusammenprall kam der Kleintransporter nach links von der Straße ab. Auf dem Grünstreifen daneben kippte der Wagen auf die rechte Seite.

An beiden Pkw entstand vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden in Gesamthöhe von etwa 17500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Die unfallverursachende Fahrerin des VW sowie der 62-jährige Beifahrer des Kleintransporters wurden leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der Fahrer des Kleintransporters machte vor Ort keine Verletzungen geltend, wurde aber trotzdem sicherheitshalber zur eingehenden Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Auslaufende Betriebsstoffe wurden von den eingesetzten örtlichen Feuerwehren gebunden. Die Einsatzkräfte reinigten im Anschluss auch die Straße. (pol)

Bild: Alexander Kaya/ Symbol

Themen folgen