Ein „Urgestein“ der VG geht in den Ruhestand

Magdalena Geißler-Schorer verabschiedet

Wertingen Der Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen, Bürgermeister Willy Lehmeier, hat zusammen mit Verwaltungsleiter Dieter Nägele und dem Personalratsvorsitzenden Oliver Heise die langjährige Mitarbeiterin und Leiterin des Personalbüros, Magdalena Geißler-Schorer, im Rahmen einer Altersteilzeitregelung in den Ruhestand verabschiedet. Coronabedingt konnte die Verabschiedung nur in ganz kleinem Rahmen stattfinden.

Geißler-Schorer war insgesamt mehr als 45 Jahre, zunächst bei der Stadt und ab Gründung der Verwaltungsgemeinschaft im Jahr 1978 dann bei der VG Wertingen, im öffentlichen Dienst beschäftigt. Sie ist somit ein „echtes Urgestein“ der VG, so Gemeinschaftsvorsitzender Lehmeier, der sich herzlich bei ihr für die geleistete Arbeit in all den vielen Jahren bedankte.

Ausbildung in Wertingen bereits 1975

Geißler-Schorer hat bereits ab dem Jahr 1975 ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte absolviert, war danach mehrere Jahre in der Bauverwaltung beschäftigt und wechselte ab dem Jahr 1980 in das Personalbüro der VG. Im Januar 2007 übernahm sie dann schließlich die Leitung des Personalbüros, welche sie bis zu ihrer Ruhestandsverabschiedung innehatte. (wz)

