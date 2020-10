17:20 Uhr

Ein Wertinger Arzt setzt sich intensiv für das Gitarrenfestival ein

Wertingens Kulturreferent Frieder Brändle sieht gerade in dieser Zeit Musik und Kultur als wichtige Hilfen, um einer „Kultur der Angst und Einschüchterung“ entgegenzuwirken. Der Oberarzt des Wertinger Krankenhauses hat sich daher sehr für die Durchführung des Wertinger Gitarrenfestivals auch in diesem Jahr eingesetzt.

Plus Der Wertinger Musiker und Arzt Frieder Brändle erklärt, warum er gerade in diesem Jahr das Wertinger Gitarrenfestival so wichtig findet. Er hat viele Erfahrungen mit kranken Menschen und Musik gesammelt - nicht nur in Zeiten von Corona.

Von Birgit Alexandra Hassan

Als Wertinger Kulturreferent hat sich Frieder Brändle sehr für die Durchführung des Wertinger Gitarrenfestivals auch in diesem besonderen Jahr eingesetzt. Er sagt, dass wir „im Moment in einer Kultur der Angst und Einschüchterung leben, mit der jeder einzelne klar kommen muss“. Wir sprachen mit dem Oberarzt des Wertinger Krankenhauses über das Festival und die Musik, seine Einschätzung zu Gefahren und positive Auswirkungen auf unseren Körper.

Heiterkeit beim Wertinger Gitarrenfestival

Sie haben sich intensiv für die Durchführung des Gitarrenfestivals eingesetzt. Festival wird als festliche, feierlich, gar heitere Veranstaltung definiert. Ist das im Moment angesagt?

Frieder Brändle: Ja, wir haben’s tatsächlich festlich gestaltet. In der Bliensbacher Halle muss man nicht viel dekorieren. Mit dem passenden Licht wirkt es schnell sehr festlich. Heiterkeit entsteht, indem wir auf der Seelenebene etwas zum Schwingen bringen, was wir sonst nicht erreichen. Heiterkeit ist in dieser Zeit wichtiger denn je.

Frage nach Gefahren beim Festival in Wertingen

Sehen Sie – auch als Arzt – durch das Festival in irgendeiner Weise erhöhte Gefahren für Teilnehmer oder Konzertbesucher?

Brändle: Kommt darauf an, wie wir Gefahr definieren. Die Gefahr ist keinesfalls größer als im Supermarkt oder Heimwerkermarkt.

Was macht die Musik mit den Menschen?

Brändle: Menschen sind empfänglich für Schwingungen. Wenn Schwingungen in Resonanz mit dir treten – mit anderen Worten, wenn du merkst dass die Schwingungen dir guttun und ein gutes Gefühl in dir auslösen – ist es wert, dich diesen auszusetzen und diese auch zu suchen. Das bewirkt Harmonie in dir.

Gitarre schwingt am eigenen Körper

Gilt das besonders für die Gitarrenmusik?

Brändle: Die Gitarre ist etwas sehr Spezielles. Ein Instrument, das man am Körper hat, das am Körper schwingt. Die Schwingungen übertragen sich direkt, sind körperlich spürbar.

Sie spielen selbst Gitarre. Sprechen Sie aus eigener Erfahrung?

Brändle: Wenn ich von der Arbeit im Krankenhaus komme, nehme ich oftmals als erstes meine Gitarre auf den Schoß, spiele und entspanne. Das macht was mit mir.

Beim Singen dient der ganze Körper als Instrument

Somit macht es einen Unterschied, ob man selbst musiziert oder zuhört.

Brändle: Beides ist gut. Noch befreiender ist, selbst zu musizieren. Die Gitarre ist deswegen so populär, weil’s einfach ist und wir einen resonierendes Instrument direkt am Körper haben. Nur der Gesang ist noch intensiver. Beim Singen dient der ganze eigene Körper als Instrument. Die ersten zwei, drei Akkorde auf der Gitarre kann man locker innerhalb einer Woche lernen.

Vor einigen Jahren haben Sie im Wertinger Kreiskrankenhaus das Projekt „Kunst tut gut“ eingeführt – Musik als Begleitung beim Gesunden. Welche Motivation steckt dahinter?

Brändle: Menschen brauchen in Krisensituationen positive Erfahrungen – ob im Krankenhaus oder wie jetzt. Das Positive müssen wir suchen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der Mensch kein digitales, sondern zutiefst analoges Wesen ist, der analoge Schwingungen am besten verarbeiten kann.

Musik muss leben - live ist angesagt

Live ist somit angesagt?

Brändle: Wenn ich mich persönlich für Musik engagiere, ist diese immer handgemacht. Sie kommt nicht aus dem Laptop. Sie muss leben. Das gleiche gilt für ein menschliches Gespräch. Live – da passiert was.

Sprich, wir brauchen soziale Kontakte?

Brändle: Im Moment werden wir oft zur Einsamkeit gezwungen, sollen andere nicht mehr umarmen und spüren. Die Musik kennt keinen Abstand, keine Kontaktsperre. Sie können wir tief in uns reinlassen, wenn wir uns auf sie einlassen.

Musikangebot am Wertinger Krankenhaus

Das ist vermutlich auch der Hintergedanke bei Musikangeboten im Krankenhaus und Altersheim?

Brändle: Im Krankenhaus ist im Moment kein Drandenken an Live-musik. Die Leute haben viel zu viel Angst, sind eingeschüchtert. Ich selbst nehme Covid ernst, bin kein Leugner. Nur weiß ich, wenn ich mit Gefahren umgehen lerne, geht es mir besser als wenn ich verängstigt in der Ecke sitze.

Sie sind also dafür, Krisen eher offensiv anzugehen?

Brändle: Das haben viele Künstler gemacht, sich in der Anfangszeit zurückgezogen, sortiert und komponiert. Andere Menschen haben die Zeit genutzt, um zur Ruhe zu kommen. Wir entscheiden selbst, wie wir denken. Entweder jammerst du über die halb leere Tasse oder freust dich über die halb volle. Im Moment trennt sich die Spreu vom Weizen. Manches wird untergehen, anderes werden wir künftig mehr schätzen. Ich sehe das an Chören. Etliche Sänger ziehen sich zurück, andere strahlen umso mehr Energie aus. Ebenso geht mancher Betrieb unter, andere gehen dagegen kreativ durch die Krise. Jammerlappen kommen jedenfalls nicht weiter.

Schulprojekt des Wertinger Gitarrenfestivals verschoben

Bei den Schulen hat die Kreativität in diesem Jahr Halt gemacht. War das Aussetzen des Schulprojekts im Rahmen des Gitarrenfestivals von Anfang an klar?

Brändle: Vor den Ferien waren die meisten Rektoren noch angetan, schwärmten, wie schön es im vergangenen Jahr war. Prinzipiell hätten wir einen Künstler von Klasse zu Klasse schicken können. Doch im Moment herrscht viel Unruhe in den Schulen. Wir konnten das Förderprogramm aufs nächste Jahr schieben.

Sie haben die Verantwortung für das Hygienekonzept übernommen und dafür, dass alles glatt läuft. Was motiviert Sie dazu?

Brändle: Ich gestalte, organisiere und musiziere gerne. Und ich treffe gerne Menschen, die ähnlich ticken wie ich. Ich genieße es, mit Musikern der Weltelite zu sprechen und zu spüren, was sie antreibt. Mit der Veranstaltung in diesem Jahr haben wir allem Rechnung getragen. Ein stimmiges Hygienekonzept umgesetzt und Künstler aus einem kleinen Umkreis gewählt, die internationale Musik spielen. Denn Musik ist – wie gesagt – grenzenlos.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen