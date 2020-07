vor 32 Min.

Ein Wertinger SPD-Urgestein erzählt von seinen politischen Vorbildern

Bernd Kneuse blickt an seinem seinem 70. Geburtstag zurück und erklärt, warum er sich regelmäßig mit dem ehemaligen Wertnger Bürgermeister Riesebeck trifft.

Wertingen Er ist ein Urgestein der Wertinger SPD – Bernd Kneuse. Vor kurzem feierte er seinen 70. Geburtstag. In einem Interview erklärt er, wer seine politischen Vorbilder waren, warum er sich noch mit dem ehemaligen Bürgermeister Dietrich Riesebeck trifft und mit welchem Getränk er sich vergleichen würde.

Herr Kneuse, welche Positionen hatten Sie in der Wertinger SPD inne?

Kneuse: In der Wertinger SPD war ich viele Jahre in verschiedenen Positionen aktiv, als Pressesprecher, im Arbeitskreis Verkehr, stellvertretender Vorsitzender oder von 1996 bis 2007 als Erster Vorsitzender, und mische danach gerne in zweiter Linie mit.

Erinnerungen an seine politisch aktive Zeit

Warum SPD?

Kneuse: Schon vor dem Abitur und während des Studiums fand ich in dieser demokratischen Partei mit langer Tradition, auch des Widerstands gegen Nazis, die meisten politischen Ideen, mit denen ich mich identifizieren konnte. Übervater Willy Brandt und Macher Helmut Schmidt waren meine politischen Vorbilder und überzeugten mich zum Parteieintritt.

Woran erinnern Sie sich gerne in Ihrer politisch aktiven Zeit?

Kneuse: In unserer Partei, ob auf Bundes- oder lokaler Ebene, wurde immer viel diskutiert und Meinung ausgetauscht. Es waren die Treffen mit Genossen im Ort oder auf Kreisebene, manchmal auch höher, wo vieles von oben Vorgegebene nicht kommentarlos und untertänig hingenommen, sondern immer hinterfragt und geprüft wurde, manches akzeptierten, einigem widersprachen wir – gelebte Demokratie. Meine politische „Bibel“ war nicht das Parteiprogramm, sondern unser Grundgesetz.

Viele Veranstaltungen in Wertingen organisiert

Unter Ihrer Federführung wurden viele Veranstaltungen organisiert.

Kneuse: Ja, da gab es politische Veranstaltungen, wo auch bekannte Größen wie Renate Schmidt oder Hubertus Heil nach Wertingen kamen, oder kulturelle, wie mehrfach die Kabarettabende mit Geisterfahrer Silvano Tuiach oder Herrn und Frau Braun.

Sie treffen sich auch heute noch mit dem ehemaligen Bürgermeister Dietrich Riesebeck. Warum?

Kneuse: Er hat in seiner 30-jährigen Amtszeit aus dem verschlafenen das „schmucke“ Schwabenstädtchen Wertingen gemacht, und die Basis für ein weiteres Blühen gelegt. Seit 1980 hatten wir häufige, teilweise heiße Diskussionen, haben uns anschließend zusammengesetzt und wieder bestens vertragen. Natürlich ist daraus eine große, ich meine gegenseitige, Wertschätzung entstanden.

Seine unmittelbaren Zukunftspläne

Mit welchem Getränk würden Sie sich vergleichen?

Kneuse: Vielleicht mit einem guten, trockenen (wie Humor) Rotwein, der nicht bei sozialer Eiseskälte, sondern bei wohliger Wohnzimmertemperatur sein volles und ganzes Aroma entfalten kann, und in Maßen genossen gesundheitsfördernd sein kann.

Wie sehen Ihre unmittelbaren Zukunftspläne aus?

Kneuse: Zusammen mit meiner Frau noch viel unternehmen, Kinder und Enkel regelmäßig sehen, bald wieder schöne Tage in der Bretagne verbringen können, mit dem Zweirad, ohne und mit Motor, unsere Heimatländer Deutschland und Frankreich erkunden – und ich freue mich auf coronafreie Konzerte mit der Chansonsängerin Catherine Le Ray. (pm, wz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen