13.05.2019

Ein „Zeichen des Zusammenhalts“

Was Landrat Leo Schrell zum festlichen Anlass in Hohenreichen sagte

Von Konrad Friedrich

Es ist bereits die vierte Restaurierung der Fahne des Kriegervereins von Hohenreichen. Mit einem feierlichen Gottesdienst mit zahlreichen Ehrengästen segnete Pfarrer Alois Roßmanith am Samstagabend im ehemaligen Hohenreichener Lagerhaus das „Schmuckstück“ des Vereins. Beim Gottesdienst, den die Musikkapelle „Was wois I“ musikalisch umrahmte, sagte Roßmanith: „Soldatenvereine, die ihre Fahne pflegen, wollen ihre Kameradschaft hegen. Ein Verein, der den heiligen Georg auf seiner Fahne hat, weiß sich begleitet, von einem guten und starken Kamerad. Wenn jeder seine Fahne nach allen Winden gottlos dreht und schreit, was die Masse schreit, dann ist die Menschlichkeit und menschliches Leben bald dem Tode geweiht. Wer jedoch auf seine Lebensfahne Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung sich schreiben traut, ist einer, der für seine Kinder und Kindeskinder eine lebenswerte Zukunft baut.“ Anschließend gab er der restaurierten Vereinsfahne die kirchliche Weihe.

Vereinsvorsitzender Erich Domler bedankte sich bei allen, die dazu beigetragen haben, das Fest zu organisieren. Ganz besonders dankte er den Gönnern und Spendern für die finanzielle Unterstützung zur Renovierung der fast 100-jährigen Vereinsfahne.

Landrat Leo Schrell betonte in seiner Festrede, dass Vereinsfahnen seit Jahrhunderten „ein Zeichen der Gemeinschaft, des kameradschaftlichen Zusammenhalts und heimatlicher Traditionen“ sind, die an nachfolgende Generationen weitergegeben werden. Diese Symbolkraft gelte auch für die Fahne des Krieger- und Soldatenvereins Hohenreichen. Deshalb sei es für den Verein nicht nur eine Verpflichtung, sondern eine Selbstverständlichkeit, ihre Fahne in Ehren zu halten. Vorsitzender Erich Domler und sein Vorstand waren sich dieser Verantwortung bewusst und haben nach fast 30 Jahren ihre Vereinsfahne wieder auf Hochglanz bringen lassen. Die Fahnensegnung erinnere an den Wert des Friedens, „den wir in unserem Land seit fast 75 Jahren genießen dürfen“, so der Landrat.

Wertingens Zweiter Bürgermeister Johann Bröll gratulierte im Namen der Stadt zur gelungenen Restaurierung. Die Hohenreichener Fahne sei ein Stück Kulturgut „und für euch Hohenreicher mehr als nur eine Fahne“. Nebenbei sagte Bröll, dass das zweite Kulturgut, das Hohenreichener Kirchlein, ebenfalls zu erhalten sei und bat dabei alle, tatkräftig diese Maßnahme zu unterstützen.

Als weitere Redner stellten Landtagsabgeordneter Johann Häusler und BKV-Kreisvorsitzender Anton Schön die Leistung der Hohenreichener heraus und baten dabei, die Tradition weiter zu führen.

Themen Folgen