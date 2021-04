Ein anrüchiger Diebstahl in Bliensbach

Die Polizeiinspektion Dillingen meldet einen anrüchigen Diebstahl im Wertinger Stadtteil Bliensbach.

Diese Meldung schaffte es am Sonntag gar in den überregionalen Polizeibericht: Ein Unbekannter hat in der Zeit vom vergangenen Donnerstag bis Samstag aus einer Güllegrube in der Nähe von Bliensbach das Saugrohr und den Saugschlauch gestohlen.

Saugrohr und Saugschlauch haben einen Wert von 1000 Euro

Jetzt sucht die Polizei nach dem Dieb. Die entwendeten Gegenstände haben nach Angaben der Polizei einen Wert von ungefähr 1000 Euro. (pol)

Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen.