Ein besonderer Fund am Wertinger Marktplatz

Plus In der Zusamstadt stoßen Mitarbeiter von Reitenberger Bau unvermutet auf Mauerüberreste. Die Bauarbeiten am viel diskutierten modernen Fachwerkhaus sind erst einmal auf Eis gelegt – auch im Wortsinn

Von Benjamin Reif

Die Stadtmauer ist nur noch an wenigen Stellen in Wertingen gut zu sehen, etwa in der Nähe des Kindergartens Sonnenschein. Nun tauchten aber offensichtliche Überbleibsel der Mauer unter den Überresten der ehemaligen Glaserei Seitz auf, die im Januar abgerissen worden war. Die Ulrich Reitenberger Bau will dort ein modernes Fachwerkhaus errichten (wir berichteten).

Eigentlich hätte der Bau noch im Februar beginnen sollen, doch daraus wird vorerst nichts. Das ganze Projekt wird sich um einige Wochen nach hinten verschieben, glaubt Bauleiter Markus Zingler. Denn auf einer Länge von etwa 20 Metern verlaufen auf dem Baugrundstück Mauerüberreste. Etwas weiter nördlich, als sie eigentlich vermutet wurden.

Landesamt für Denkmalpflege schaltete sich in Wertingen ein

Die Nachricht an sich war für die Baufirma keine Überraschung, doch die notwendigen Arbeiten gestalten sich umfangreicher als gedacht. Das Landesamt für Denkmalpflege schaltete sich ein und ordnete an, dass eine Spezialfirma die Überreste genau untersuchen und schließlich rückbauen soll.

Das geschieht auf Rechnung des Bauherren Reitenberger. In den vergangenen Tagen waren die Archäologen schon fleißig am Werk, machten Einschnitte in den Boden, um zu untersuchen, was sich ihnen dort eigentlich präsentierte. Denn bisher sind es nur Vermutungen, dass es sich tatsächlich nur um Überreste der Stadtmauer handelt. Doch genaue Informationen gibt es noch nicht – auf Anfrage unserer Zeitung teilte eine der fünf Pressesprecherinnen des Landesamtes für Denkmalpflege mit, dass diesbezüglich noch keine Informationen gegeben werden könnten.

In der Nähe, parallel zur Alemannenstraße, verlaufen aber Teile der Stadtmauer. Und über die Straße, hin zur Redaktion der Wertinger Zeitung, spannte sich einst das Thürheimer Tor, das einstige Stadttor nach Norden. Kurz vor der jetzigen Straße verbreitert sich das jetzt neu freigelegte Mauerwerk – vielleicht das Fundament des einstigen Torbogens.

Temperaturen sorgen für Verzögerung des Baustarts am Wertinger Marktplatz

Außer dem Fund selbst sorgen auch die derzeitigen Temperaturen für eine Verzögerung des Baustarts für das Fachwerkhaus. Der harsche Frost der vergangenen Tage hat dafür gesorgt, dass die mit der Arbeit an der Stadtmauer betraute Firma ihr Werk vorerst einstellen musste. Am Montag sollen die Grabungen weitergehen. Dafür wurde am Freitag extra ein sechs mal zehn Meter großes Zelt auf dem Grundstück errichtet. Mittels Gasheizung wird dann das arbeiten trotz klirrender Kälte wieder möglich sein.

Der strenge Frost hat die Arbeiter ausgebremst – nun wurde ein großes Zelt (im Hintergrund) errichtet, damit mittels Gasheizung weiter gearbeitet werden kann. Bild: Benjamin Reif

In Wertingen sind nur noch vereinzelt Stücke der Stadtmauer frei sichtbar. Die Stadtmauer wurde laut historischen Aufzeichnungen wohl um das Jahr 1280 herum gebaut – was heute noch zu sehen ist, stammt aber eher aus dem 17. Jahrhundert, aus neueren Instandhaltungsmaßnahmen. Erhalten sind laut Bauamtsleiter Johann Meitinger noch Teile der Stadtmauer zwischen Badgasse und Schmiedgasse, hinter den Häusern der Schulstraße bis zum Kalteck, im Bereich des Böhmengässchens und im Osten des Amtsgerichts. Letzterer Teil ist der wohl bekannteste, der auch verziert ist.

Die Stadtmauer wurde in der Vergangenheit im Zuge vieler Bauarbeiten entfernt. Jede solche Maßnahme wird vom Landesamt für Denkmalpflege überwacht.

