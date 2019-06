vor 48 Min.

Ein dreifaches „Patsch-Nass“ auf die Wasserwacht Wertingen

Besucherrekorde im Freibad Wertingen an diesen heißen Tagen – da muss die Wasserwacht den Überblick behalten. Am Mittwoch wurden 1800 Gäste gezählt, vermutlich wurde der Rekord gestern geknackt. Sönke Bader hatte Wachdienst. Außer den üblichen kleinen Rangeleien gab es nichts zu beanstanden.

50 Jahre sind für die Ortsgruppe Wertingen ein Grund zum Feiern. Doch bei dem fröhlichen Fest gibt es auch nachdenkliche Momente

Von Hertha Stauch

Kein dreifaches „Hoch“, sondern ein dreifaches „Patsch-Nass“ erklingt mit festen Stimmen im Schloss-Festsaal. Es sind die Wasserwachtler, die dort Jubiläum feiern, und ihr zackiger Ruf lässt erahnen, dass sie entschlossen zupacken, wenn der Ernstfall eintritt. Trotz der fröhlichen Feierstunde zum 50-jährigen Bestehen der Ortsgruppe Wertingen wird es denn auch ein bisschen ernst, als Wasserwacht-Ausbilder Markus Heigl in seiner Festrede berichtet, wie die ehrenamtliche Arbeit der Rettungsschwimmer und -Sanitäter in der Praxis aussieht: „Es wird härter im Umgang mit den Mitmenschen“, stellt Heigl fest.

Die gesellschaftliche Veränderung wirkt sich auf das Ehrenamt aus. Er beobachtet ein „Abschieben der Eigenverantwortung auf andere“. Immer häufiger werden Forderungen an und Beschwerden über die ehrenamtlichen Helfer laut, der Gesellschaft werde suggeriert, dass alles zu funktionieren hat und Hilfe selbstverständlich ist. Wasserwächter müssen sich rechtfertigen, wenn sie sich mit dem Rettungsfahrzeugen Bahn machen, müssen Diskussionen ertragen, wenn das Kind nach zehn Stunden Schwimmkurs sich noch nicht über Wasser halten kann. Vorsitzende werden persönlich haftbar gemacht, wenn etwas nicht klappt, ein massiver Dokumentationsaufwand und eine zunehmende „Absicherungskultur“ rauben den Ehrenamtlichen Zeit und Nerven. Die Mehrbelastung sieht Heigl kritisch: „Langfristig wird ehrenamtliche Tätigkeit abnehmen“.

Zuspruch von Landrat Leo Schrell

Doch bei der Feierstunde erfahren die Wasserwächter großen, versöhnenden Zuspruch. Zuerst von Zweitem Bürgermeister Johann Bröll und dem stellvertretenden Leiter der Kreiswasserwacht, Thomas Seher. Dann von Landrat Leo Schrell, Kreisvorsitzender des Bayerischen Roten Kreuzes, dem die Wasserwacht angehört. Er gratuliert mit einem Landkreis-Krug, den Vorsitzender Christoph Link entgegen nimmt. „Sie machen sich um das Wohl der Menschen sehr verdient“, hebt Schrell hervor, im Laufe der Jahre habe sich die Arbeit der Wasserwacht immens erweitert. Die Ausbildung der Wasserwacht sei eine „Mischung aus sportlichem Training und Ausbildung zum Sanitäter“ und lasse sich an der imposanten Zahl von 25 ausgebildeten Wasserrettern, 45 interessierten Jugendlichen und 150 Mitgliedern ablesen. Schrell schildert die Arbeit als „ungemein anspruchsvoll“. Eine Rettungssituation erfordere, dass die Helfer schnell einschätzen können, wie man einen Ertrinkenden anschwimmt, um ihn richtig retten und dann versorgen zu können, sobald er aus dem Wasser geborgen ist. Neben ihrer örtlichen Arbeit seien die Wasserwächter bayernweit bei Großeinsätzen gefragt.

Wie diese Einsätze in der Praxis aussehen wird klar, als Bianca Siwi, Leiterin einer Schnelleinsatzgruppe, eine kleine „Modenschau“ veranstaltet: Wasserwacht-Outfit früher und heute. Früher kurze Hose und Schirmmütze, heute Neoprenanzug, Rettungsweste, Stiefel, Helm. Von den Anfängen der Wasserwacht erzählt das Urgestein Peter Keiß. Er zeigt Bilder vom Wertinger Zusamwehr, in dem früher gebadet wurde und wo die Wasserwacht ihren Anfang nahm. Richtig gegründet wurde die Wasserwacht erst 1969, als der Bau des Freibades eine Legitimation der Wasserwacht notwendig machte. Seit der Baderöffnung im Juni 1970 macht die Wasserwacht dort Dienst an Sonn-und Feiertagen. Bekannt ist das jährliche Badfest, das sie veranstaltet. Es bezeugt, dass die Wasserwacht ein „zünftiger Haufen ist, der auch feiern kann“, wie gesagt wurde.

Zur Feier im Schloss trägt Manuel Burkard bei, wunderbarer Jazzpianist und Enkel des Wasserwacht-Gründungsmitglieds Gerhard Burkard. Zusammen mit Adrian Rehm (Percussion) gibt er dem Fest den musikalischen Rahmen.

