23.12.2019

Ein erfolgreiches und anstrengendes Jahr endet

Die Buttenwiesener Firma Romakowski ist weiter auf der Erfolgsspur. Sieben langjährige Mitarbeiter gehen in den Ruhestand

Über ein erfolgreiches und anstrengendes Jahr 2019 resümierte Geschäftsführer Dieter Romakowski bei der Jahresabschlussfeier im Bürgerhaus Unterthürheim. Er informierte über geplante Investitionen des Unternehmens und hob die Leistungen der Mitarbeiter hervor, ohne deren Einsatz die positive Unternehmensentwicklung nicht möglich wäre. Mit dem Appell, aufgeschlossen für Neues und bewahrend für Erfolgreiches zu sein, leitete Dieter Romakowski auf den Geschäftsbericht über, den Klemens Wölfel vortrug.

Im Segment Paneele habe sich das Unternehmen Romakowski GmbH & Co. KG im harten Marktumfeld erfolgreich behauptet und die Verkaufsmengen des Vorjahres halten können. Eine erneute Umsatzsteigerung im zweistelligen Bereich wurde mit den Produkten Zellen, Klima und Türen erreicht.

Für ein immer offenes Ohr, für die Belange der Mitarbeiter und die konstruktive Zusammenarbeit, bedankte sich Fabian Knötzinger als Betriebsratsmitglied bei der Geschäftsleitung.

Traditionell standen die Ehrungen verdienter und langjähriger Mitarbeiter im Mittelpunkt des Abends. Für zehn Jahre Firmentreue ausgezeichnet wurden Marc Hörmann, Gottfried Kotter und Michael Ziegler. Auf 25 Jahre Betriebszugehörigkeit blicken Christine Weishaupt und Helmut Wenninger. Für 40 Jahre Betriebstreue wurden Joachim Kraus, Franz Weiss und Armin Müller geehrt. Und Franziska Behringer wurde für 45 Jahre Einsatz und Treue ausgezeichnet.

Feierlich in den Ruhestand verabschiedet wurden sieben Mitarbeiter mit insgesamt 255 Jahren Betriebszugehörigkeit. „Mit Ihnen verlieren wir kreative Mitarbeiter, die stets ein wertvoller Teil des Unternehmens waren“, äußerte sich Klemens Wölfel in seinen Dankesworten an die Ruheständler. Die sieben Verabschiedeten sind: Georg Enkelmann (47 Betriebsjahre), Günter Buchele (44 Betriebsjahre), Lorenz Gäßler (42 Betriebsjahre), Bekir Erday (42 Betriebsjahre), Johann Mayr (29 Betriebsjahre), Werner Kratzer (29 Betriebsjahre) und Rita Schmid (22 Betriebsjahre).

Die Mitarbeiter der Firma Romakowski waren von dem Saxofon-Ensemble der Musikschule Wertingen unter der Leitung von Herrn Manfred-Andreas Lipp mit Weihnachtsliedern auf die Weihnachtsfeier eingestimmt worden. (pm)

Themen folgen