vor 35 Min.

Ein faires Frühstück daheim

Rezepte und Infos gibt es im Weltladen in Wertingen

Nicht im Wertinger Weltladen, sondern „dahoim“ lädt der Vorstand des Wertinger Weltladens am Samstag, 9. Mai, alle Interessierten zu einem „fairen“ Frühstück ein. „Bio, regional und fair, das geht auch daheim!“, meint Anton Stegmair, Vorsitzender des Vereins Solidarität für Eine Welt in Wertingen.

„Wir wollen den ‚europäischen Weltladentag‘ in dieser Zeit von Corona mal anders begehen.“ Wie geht das? Einfach daheim mit möglichst „fairen“ Zutaten frühstücken. Diese gibt es im Weltladen. Rezepte und den genauen Ablauf der Aktion findet man auf der Website des Vereins unter: www.einewelt-wertingen.de.

Um dies auch öffentlich zu machen, bittet der Verein, ein schönes Foto vom „fairen Frühstück dahoim“ zu machen und an info@einewelt-wertingen.de zu mailen. „Aus den Fotos machen wir eine kleine Collage für unser Schaufenster. Einige würden wir nach Rückfrage auch auf unsere Website stellen,“ erläutert Zweite Vorsitzende Luise Malik.

Da keine Spendenkörbchen aufgestellt werden können, bittet der Verein um Spenden für die Patenschule der „Fairen Stadt“ Wertingen in Nordwest-Indien. (Solidarität für Eine Welt, IBAN: DE23 7206 2152 0104 1560 80). (steg)

Der Wertinger Weltladen hat in den nächsten Wochen wieder auf, aber eingeschränkt nur jeweils am Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr. Weiterhin ist ein Lieferservice für Waren aus dem Weltladen möglich.

