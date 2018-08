vor 59 Min.

Ein lässiges Hundeleben

Man kennt Tobias Wiedenmann aus Wertingen als Bandleader und Herrchen von Ronda und Poldi. Wir haben mit ihm über das Thema Hund und Hygiene gesprochen

Von Hertha Stauch

Er ist noch jung, aber irgendwie gehört er schon zum Stadtbild in Wertingen, und man würde ihn vermissen, wenn er nicht mehr mit seinen Hunden durchs Städtle flanieren würde. Tobias Wiedenmann und seine Windhunde fallen auf durch die Unaufgeregtheit und ergänzen sich in Gegensätzen. Er lässig und gut durchwachsen in seiner Erscheinung, die beiden Gefährten grazil und feingliedrig um ihn herumtänzelnd. Geduldig sitzen Poldi und Ronda ihrem Herrn und auch dem Frauchen zu Füßen, wenn sie im Eiscafé oder beim Madlon ihre Tasse Kaffee trinken. Poldi, ein schwarz-weiß gestreifter Galgo, mit sechs Jahren der Jüngere und ruhigere, die achtjährige Ronda, mit brauner Decke nicht ganz so reinrassig, etwas aufgeweckter. Derzeit hat sich der kleine schwarze Mischling Lotte als Pflegehund zur Gruppe hinzugesellt. – Drei Hunde, die sich mit Tobias Wiedenmann und seiner Freundin Beate Pfister ein Haus in Wertingen teilen. Geht das gut?

Tobias Wiedenmann hat klare Regeln aufgestellt. Im Erdgeschoß sind die Hunde zugelassen, das Obergeschoß mit den Schlafräumen ist für sie tabu. „Galgos sind die perfekten Haushunde“, findet Wiedenmann, aus seinem Leben seien sie nicht mehr wegzudenken. „Sie sind ruhig, bellen kaum und liegen brav auf ihren Plätzen“.

Mehrere Lager hat ihnen der Wertinger im Haus eingerichtet – Hundekissen, „die mehr gekostet haben als meine Matratze“, scherzt der Bandleader, der beruflich vielseitig als Musiker und Dirigent unterwegs ist. „Kein Sofa, kein Keller, kein erster Stock“, lauten die Richtlinien, die die Hunde akzeptiert haben.

Wenn Wiedenmann und Pfister mal aus dem Haus oder in die Arbeit gehen, halten es die Hunde inzwischen auch mal bis zu sechs Stunden alleine aus. Denn werden die Türen zum Obergeschoss oder in die Küche geschlossen. „Auch wenn wir nicht da sind, gehen sie nicht auf die Couch“, weiß der Hausherr – alles Regeln, die die Tiere langsam gelernt haben. „Man darf die Hunde am Anfang nicht lange alleine lassen“, erklärt Wiedenmann, und auch heute noch legt er viel Wert darauf, so viel wie möglich bei den Tieren zu sein. Derzeit sind Ferien, da ist das Herrchen zu Hause.

In der Schulzeit aber ist Wiedenmann viel unterwegs, beim Unterricht in den Musikschulen, bei den Proben und Konzerten mit der Bigband der Stadtkapelle, die er leitet. Künftig übernimmt er auch die Re-Gy-Bigband in Wertingen. Und ganz nebenbei studiert er auch noch Schulmusik. „Mein Terminkalender ist derzeit voll“, sagt Wiedenmann. Zeit für die Hunde bleibt zusammen mit der Partnerin dennoch.

Hunde und Musik? Wiedenmann winkt ab. „Ich glaube fest daran, dass den Hunden unsere Musik zu laut ist“, sagt der Bigband-Leader. Das Gehör der Tiere sei ja sehr ausgeprägt. Sie bleiben zu Hause, wenn das Herrchen auf Tour geht. Fest im Tagesplan ist das mehrmalige Gassi gehen – gerade Windhunde brauchen viel Auslauf – „die rasen auf der Wiese herum, dann können sie es auch wieder in der Wohnung aushalten“, so das Herrchen. Es sei wichtig, für sich die richtige Hunderasse zu finden, meint Wiedenmann und hat beobachtet, dass sich Menschen oft sehr große Tiere anschaffen, die dann nicht richtig ausgelastet seien. Seine Windhunde toben sich, gerade weil sie zu zweit sind, gerne beim Spaziergang aus: „Die müssen ausgepowert sein.“ Auch im mit einer Hecke umzäunten Garten haben Ronda und Poldi freien Lauf. „Ich habe den Eindruck, dass die Tiere ruhiger werden, wenn sie im Rudel sind“, beobachtet Wiedenmann – ein zweiter Hund sei für den Hundehalter meist kein großer Mehraufwand.

Thema Gassi gehen: „Ich nehme alle Hinterlassenschaften mit und bin immer mit Tüten bestückt“, sagt Wiedenmann. Er könne es nicht leiden, wenn auch vor seinem Anwesen oft Hundedreck liege. In der Stadt Wertingen gebe es inzwischen auch einige Hundetoiletten – Behälter mit Tüten an öffentlichen Plätzen. Je nach Jahreszeit und Verschmutzung werden seine Vierbeiner nach dem Spaziergang auch mal geduscht: „ Hunde sind auch Wildsäue und wälzen sich gerne mal im Dreck.“ Rondas und Poldis Fell ist zwar kurz, dennoch verlieren sie Haare. Mehrmals am Tag saugen ist deshalb im Hause Wiedenmann angesagt. Gerade weil das Fell kurz ist, sind die Tiere empfindlich gegen Kälte. Poldi friert leichter als Ronda – beide bekommen, wenn es kühler wird, einen Pulli übergezogen. „Wir haben eine nicht zu unterschätzende Garderobe, die vor allem auf Beate zurückzuführen ist“, plaudert Tobias aus dem Nähkästchen.

Hund und Hygiene – wie oft muss man sich als Hundebesitzer die Hände waschen? Tobias Wiedenmann beantwortet auch diese Frage entspannt. „Meiner Meinung nach muss man sich die Hände nicht nach jedem Kontakt mit den Hunden waschen“. Vor dem Essen natürlich, aber allzu steril kann sich der Hundefan das Leben im eigenen Heim nicht vorstellen. Man könne auch hier übertreiben.

