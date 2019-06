06:05 Uhr

Ein letzter Ausflug in den Tiergarten

Der Arbeiter-Samariter-Bund bietet einen besonderen Fahrdienst an. Der „Wünschewagen“ bringt todkranke Menschen dahin, wo sie noch ein letztes Mal sein wollen. Eine Wertingerin erzählt von dem Ehrenamt.

Von Benjamin Reif

Wenn die Fahrt mit dem Wünschewagen losgeht, dann spürt Claudia Lijsen immer eine besondere Atmosphäre im Fahrzeug. Jedes Mal stellt sich ein Gemeinschaftsgefühl ein, ohne Hemmschwellen. Niemand hat etwas zu verstecken. Lijsen sagt dann stets: „Jetzt wagen wir ein letztes großes Abenteuer.“

Das erzählt die Wertingerin, die für den Arbeiter-Samariter-Bund arbeitet. In ihrem eigentlichen Beruf ist sie dort für Marketingangelegenheiten zuständig. Doch ehrenamtlich führt sie, gemeinsam mit anderen engagierten und qualifizierten Begleitern, noch ganz besondere Fahrten durch. Der „Wünschewagen“ soll Personen einen letzten Wunsch erfüllen. Alle Gäste, welche die Ehrenamtlichen chauffieren, sind todkrank.

Mit normalen Transportmöglichkeiten sind die Schwerstkranken nicht mehr beförderbar, da sie für die Fahrten liegen müssen. „Da springen wir ein“, sagt Lijsen. Vor wenigen Tagen begleitete sie Cornelia Hertle auf ihren wahrscheinlich letzten Ausflug. An Tieren hatte sich die Günzburgerin immer sehr erfreut. Also wollte sie noch einmal viele Tiere in Aktion sehen. So ging die Fahrt in den Nürnberger Tiergarten.

Das Team des Wünschewagens begleitet die Ausflüge behutsam

Cornelia Hertle wurde dort von ihrer Tochter, deren Lebensgefährten und ihrer Enkelin erwartet, die alle diesen Ausflug an ihrer Seite verbringen wollten. Eine Biologin des Tiergartens führte Hertle und ihre Familie zu den Gehegen. Mit Freude betrachtete Hertle Affen, Löwen, Eisbären, Robben und Schildkröten. „Es war bei ihr viel Energie zu spüren“, sagt Lijsen. Lange Zeit verbrachte die Frau im Tiergarten, ließ sich noch einmal hierhin, noch einmal dorthin schieben, betrachtete die verschiedenen Tiere mit einem Lächeln auf dem Gesicht.

Für Claudia Lijsen war es die fünfte Fahrt, auf der sie Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleitet hat. Und genau wie sich zu Beginn der Fahrten für sie eine besondere Atmosphäre aufbaut, so geschieht dies auch am Ausflugsziel. „Es gibt immer diesen einen besonderen Moment. Da merkt man, dass der Wunsch für die Person in Erfüllung geht.“

Für die Begleiter seien die Fahrten immer eine emotionale Angelegenheit. „Natürlich wird auch geweint“, sagt Lijsen. „Aber auch mindestens genauso viel gelacht.“ Wichtig sei für die ehrenamtlichen Helfer, den Ausflug zwar mit ihren Gästen zu verbringen, sich aber immer so weit wie möglich im Hintergrund zu halten, sodass der letzte Wunsch ohne Ablenkung in Erfüllung gehen kann. „Unsere Gäste sollen immer im Mittelpunkt stehen. Ihre Krankheit noch einmal vergessen.“

21 Wünschewagen gibt es in Deutschland. Der Wünschewagen Allgäu/Schwaben steht in Kaufbeuren und ist seit November 2018 im Einsatz. Es ist ein speziell angefertigter Krankenwagen, ausgestattet mit spezieller Beleuchtung, einem Panoramafenster und einer Musikanlage. Er wird immer mit mindestens zwei ausgebildeten Fachkräften für die Fahrten besetzt. Das Projekt ist auf das Engagement der Ehrenamtlichen ebenso angewiesen wie auf Spenden, aus denen es sich komplett finanziert.

Das Projekt finanziert sich nur aus Spenden

Der Wünschewagen Allgäu/Schwaben ist ein Kooperationsprojekt der ASB-Verbände Allgäu, Dillingen-Donau-Ries, Augsburg und Neu-Ulm. Gekostet hat er rund 120 000 Euro. Die laufenden Kosten der Wunscherfüllungen belaufen sich auf rund 100 000 Euro im Jahr. Die Fahrten sind für die Gäste und eine Begleitperson aber kostenlos.

Die letzten Wünsche, die mit ihm schon erfüllt wurden, sind vielfältig. Ein Gast wollte zu einem Klassik-Konzert in einer Kirche, ein anderer noch einmal mit der Familie beim Lieblings-Italiener essen gehen. Ein anderer Todkranker wollte noch einmal ins Stadion, um seinen Verein spielen zu sehen.

Claudia Lijsen sagt über ihr eigenes Engagement: „Ich habe es immer gut gehabt in meinem Leben. Jetzt will ich etwas zurückgeben.“ Die Personen kurz vor ihrem Lebensende auf einem Ausflug zu begleiten, sei einerseits natürlich traurig. Doch vor allem sei dies etwas sehr Positives. „Diese Personen erfüllen sich einen letzten Wunsch ganz bewusst“, sagt Lijsen.

Denn ein Festklammern sei ein solcher letzter Ausflug nicht. Klar hadere mancher Gast mit seinem Schicksal. Wer sich einen letzten Wunsch erfüllt, der habe aber seinen Frieden gemacht. Und akzeptiert, dass das eigene Leben bald zu Ende geht.

