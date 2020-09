05:48 Uhr

Ein optimaler Schleichweg für die Oberthürheimer

Eine optimale Umleitung will die Gemeinde Buttenwiesen mit dem vorgezogenen Ausbau eines Weges schaffen.

Plus Soll die Gemeinde Buttenwiesen einen Wegeausbau vorfinanzieren? Das hätte große Vorteile bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt Oberthürheim.

Von Birgit Alexandra Hassan

Im Juni 2014 hatte der Gemeinderat Buttenwiesen einem kompletten Maßnahmenkatalog für die Dorferneuerung Oberthürheim grundsätzlich zugestimmt. Der finanziellen Beteiligung der Gemeinde bedarf es jedoch jeweils einer separaten Zustimmung. Die sollten die Gemeinderäte jetzt sowohl für das Gebäude am künftigen kleinen Dorfplatz in Oberthürheim als auch für den vorgezogenen Ausbau eines Feldweges in dem Ortsteil erteilen.

Gemeinde Buttenwiesen will den Ausbau vorziehen

Besagter Zieglerweg ist im Rahmen der Flurneuordnung zwar ohnehin irgendwann zum Ausbau vorgesehen. Doch die Gemeinde will den Ausbau vorziehen und damit den Anteil der Teilnehmergemeinschaften vorfinanzieren. Grund ist die Sanierung der Ortsdurchfahrt „Ulrich-von-Thürheim-Straße“ im kommenden Jahr. Den ausgebauten Zieglerweg sieht Bürgermeister Hans Kaltner hierbei als optimale Umleitung – „ein Schleichweg für die Einheimischen“ während der Straßensanierung.

Kaltner verglich die Situation mit dem Bahnweg, den man ebenfalls so hergerichtet habe, dass er jetzt bei der Sperrung der Buttenwiesener Ortsdurchfahrt als Alternative genutzt werden könne. „Dadurch haben wir sehr viel Spannung und Emotionen rausgenommen“, erinnerte der Bürgermeister seinen Gemeinderat. Der stimmte dem vorgezogenen Ausbau schließlich einhellig zu und damit auch der Vorfinanzierung der knapp 170000 Euro, wobei die Gemeinde zehn Prozent ohnehin selbst übernehmen wird. Den Rest werden die Teilnehmergemeinschaften nach Abschluss der Baumaßnahmen zurückzahlen.





Ebenfalls zugestimmt haben die Gemeinderäte der Kostenbeteiligung (44 Prozent) an dem Treffpunkt „alte Schule“ in Oberthürheim. An dem Dorfplatz soll nicht nur eine Bushaltestelle, sondern auch ein Lagerraum samt kleiner Küche entstehen. Insgesamt belaufen sich die Planungskosten voraussichtlich auf 4500 Euro, die Kostenbeteiligung der Gemeinde somit auf 2040 Euro, inklusive Nebenkosten.

