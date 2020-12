03.12.2020

Ein verspätetes Geschenk

Überraschung für Pater Tomasz

Im Rahmen des ersten Adventssonntags und des Patroziniums St. Andreas der Pfarrei Prettelshofen wurde Pater Tomasz Wesolowski am Schluss der Messfeier mit einem Geschenk und lobenden Worte überrascht. Rita Eggert, die Pfarrgemeinderatsvorsitzende, sagte: „Es gibt ein Sprichwort, das besagt, besser spät als nie.“ So gehe es der Pfarrei mit dem Geschenk zum 50. Geburtstag. Dieser Tag sei schon ein paar Monate her. Allerdings fiel er genau in die Zeit des Lockdowns. Eigentlich wollte der Geistliche mit Freunden, Bekannten und Verantwortlichen aus den Pfarreien ein großes Fest feiern. Doch daraus wurde nichts. Rita Eggert überreichte im Namen der Kirchenverwaltung und des Pfarrgemeinderats der Pfarrei St. Andreas ein Geschenk. Den Geburtstagswunsch hat sich Pater Tomasz schon erfüllt. Man sieht ihn jetzt mit einem neuen E-Bike fahren. (fk)