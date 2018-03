vor 23 Min.

Ein volles Haus bei den Wirtshausmusikanten

Bei Essen und Trinken, Musik, Gesang und Witz genossen die Gäste einen bunten Abend des Musikvereins Binswangen. Er hatte nach Gottmannshofen geladen. Selbst das Publikum sang lautstark mit

Zu den traditionellen „Wirtshausmusikanten“ hatten der Musikverein Binswangen und Josef Stark eingeladen und zahlreiche Fans folgten begeistert dieser Einladung. Die Gäste bescherten dem Wirt einen komplett ausgebuchten Saal.

Doch was braucht man, um aus einer ausgebuchten Veranstaltung auch noch eine gelungene zu machen? Man braucht eine Wirtschaft, in der es einen warmen Raum gibt, und in der man was zu essen und zu trinken bekommt. Man braucht Musik, ob gesungen oder geblasen. Man braucht jemand, der einem etwas erzählt und zum Lachen bringt. Und man braucht Menschen, die gut gelaunt sind, sich des Lebens freuen und Freude an einem schönen Lied oder an guter Musik haben.

Und genaue diese Komponenten waren an dem Abend beim Stark vereint. So sorgten für musikalische Abwechslung altbewährte Gruppen, wie die „Hoigarta-Muse“ und die „Klarischnättra“. Die fünf Klarinettistinnen, die Frauen des „Lauterbacher Dreigesangs“ sowie Stefanie Goldstein an der Harfe brachten wahre Frauen Power auf die Bühne. Während die Klarischnättra flotte Polkas zum Besten gaben, erheiterten die Damen des Lauterbacher Dreigesangs mit lustigen Liedern die Zuhörer.

Stefanie Goldstein sorgte mit warmen und mit zarten Harfenklängen immer wieder für gespannte Stille im Raum. Für die Lacher des Abends war zweifelsohne Josef Regensburger zuständig. Das 87-jährige Urgestein aus Finningen beherrscht nicht nur sage und schreibe 175 Mundartgedichte und Witze auswendig. Nein, ihm gelingt es auch, mit seiner unnachahmlichen Art, alle Zuhörer in seinen Bann zu ziehen und sie immer wieder in schallendes Gelächter ausbrechen zu lassen.

Die „Hoigarta Muse“ schaffte es, das bestens gelaunte Publikum fleißig mit in das Geschehen einzubinden. So sang man als „Stark-Chor“ gemeinsam irgendwann aus voller Brust Hits aus vergangenen Zeiten, wie „Hoch auf dem gelben Wagen“, „Das kommt vom Rudern, das kommt Segeln“ und noch viele mehr.

Wie so oft neigte sich auch dieser kurzweilige Abend irgendwann dem Ende zu. Und die Gäste waren froh gelaunt. Alle waren sich einig: Wir kommen wieder, wenn es heißt „Wirtshausmusikanten beim Stark in Gottmannshofen“. (pm)