vor 51 Min.

Einbrecher wüten im Lagerhaus

Das Vorgehen erinnert an andere Einbrüche: Mit brachialer Gewalt gehen Kriminelle auf der Suche nach Geld vor. Jetzt hatten sie ein Lagerhaus in Meitingen im Visier.

Von Maximilian Czysz

Laut Polizeibericht hebelten die Unbekannten eine Schiebetüre auf und gelangten so in das Gebäude. Aus den Büroräumen entwendeten sie Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Bei ihrer Suche nach einer möglichen Beute verursachten die Unbekannten im Gebäude einen Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat die Unbekannten im Lagerhaus gehört? Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei davon auszugehen, dass die Unbekannten mit einem Kraftfahrzeug zum Tatobjekt kamen und dieses in relativer Nähe abgestellt hatten. Möglicherweise fiel ein derartiges Fahrzeug im Bereich der Raiffeisenstraße auf. (mcz)

