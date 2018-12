vor 56 Min.

Einbruchsgefahr: Drei Verdächtige festgenommen

Wegen Verdachts auf Einbruch war die Polizei in Unterthürheim und Wertingen unterwegs. Jetzt wurden drei Männer in Baden-Württemberg festgenommen.

Polizei ermittelte in Unterthürheim und Wertingen, die Festnahme erfolgte in Baden-Württemberg. Es gab vage Erkenntnisse, dass es im Zusamtal zu Einbrüchen kommt. Jetzt sitzen drei Männer in Untersuchungshaft.

Die verstärkte Polizeipräsenz wegen einer vermuteten Einbruchserie in Unterthürheim die vergangenen Tage hat zu einem Ergebnis geführt, ohne dass jedoch Straftaten nachgewiesen werden konnten. So wurden inzwischen drei Männer in Baden-Württemberg festgenommen – sie befinden sich in Untersuchungshaft. Dies berichtet das Polizeipräsidium Schwaben-Nord in einer Presseerklärung. Auch am gestrigen Freitag war die Polizei demnach nochmals mit zwei Hunden in Unterthürheim unterwegs. Weder bei dieser Inspektion, noch bei anderen Ermittlungen in Unterthürheim und auch in Buttenwiesen und Wertingen führten die Ermittlungen jedoch zu konkreten Ergebnissen. Während sich die Polizei zunächst mit Informationen zurück hielt, kann sie jetzt den Fall transparenter machen.

So hielt sich in der Nacht vom vergangenem Freitag auf Samstag ein mit drei Personen besetztes Fahrzeug im Bereich Wertingen, Buttenwiesen und unter anderem auch in Untertürheim auf. Nachdem der Kripo Dillingen bekannt wurde, dass sich in dem Fahrzeug drei mutmaßliche Einbrecher befanden, wurde das Auto von der Polizei observiert. Während der Observation konnte bislang aber keine konkret begangene Straftat festgestellt werden, berichtet das Polizeipräsidium.

Die Kripo Dillingen hatte vergangenes Wochenende mehrere Bereiche in Unterthürheim, Buttenwiesen und Wertingen in Bezug auf mögliche im Raum stehende Einbrüche überprüft. Der Kripo Dillingen seien vage Erkenntnisse vorgelegen, dass es in diesem Gebiet eventuell zu Einbrüchen kommt. Die vorliegenden Hinweise hätten sich bislang jedoch nicht bestätigt. Gerade eine nochmalige zusätzliche Überprüfung am Montag, bei der auch zwei Diensthundeführer mit ihren Polizeihunden eingesetzt waren ergab, dass bislang polizeilich keine Straftaten festgestellt werden konnten. Im Zuge dieser Ermittlungen wurden vorsorglich auch mehrere Anwohner zu eventuellen gemachten verdächtigen Wahrnehmungen befragt, was im Nachgang möglicherweise aber auch zur Beunruhigung von einigen Anwohner beigetragen habe, räumt die Polizei ein. Hier gibt die Polizei aber nun eindeutig Entwarnung, auch wenn taktische Maßnahmen weder in diesem Fall, noch generell bei derartigen Einsätzen nicht immer genannt werden könnten, so der Bericht des Polizeipräsidiums.

