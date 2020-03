17:11 Uhr

Eine Ära endet in der Wertinger Altenpflegeschule

Christine Vogel verabschiedet sich nach mehr als zwei Jahrzehnten als Schulleiterin in den Ruhestand. Die Feier war geprägt von vielfältigen Dankesworten und einem ganz persönlichen Abschiedsgeschenk.

24 Jahre lang unterrichtete sie an der Schule, 22 Jahre davon lenkte sie als Schulleiterin vorbildlich deren Geschicke. Jetzt geht Christine Vogel in den Ruhestand und verlässt damit die BRK-Berufsfachschule für Altenpflege in Wertingen.

Der große Lehrsaal der Altenpflegeschule war festlich hergerichtet. Wunschbäume mit goldenen Blättern und Wünschen darauf schmückten die Wände, gestaltet von Schülern, die bei der Abschiedsfeier auch als „Heinzelmännchen“ im Service fungierten.

"Traumhafte Kollegen" in Wertingen

Die neue Schulleiterin Angelika Wolf bedankte sich bei ihrer Vorgängerin für die jahrzehntelange, harmonische Zusammenarbeit und die gute Einführung ins neue Amt. „24 Jahre Schulleitung zeigt, dass Beständigkeit auch einen Namen hat, nämlich Christine Vogel “, sagte Karl Kilburger. Der Direktor des Schulträgers, des BRK-Bezirksverbands Schwaben , fuhr fort: „Das Rezept der Schulleitung in Verbindung mit traumhaften Kollegen steht in direktem Zusammenhang mit dem Erfolg dieser Schule“.

Auch Bürgermeister Willy Lehmeier richtete Grußworte an die scheidende Schulleiterin. „ Christine Vogel hat auch in schwierigen Zeiten ihren Mann gestanden. Und sie hat Recht behalten“, sagte er mit Hinweis auf den gewaltigen Bedarf an qualifizierten Pflegekräften.

Es kam anders als geplant

Anschließend war Christine Vogel an der Reihe. Sie erinnert sich: „Eigentlich wollte ich nur ein, zwei Jahre an der Schule bleiben.“ Doch es kam anders. Und so legte sie in all den Jahren 860000 Kilometer Strecke zurück – durch Fahrten zur Arbeit und zu den Praxisbesuchen in den Heimen sämtlicher Landkreise. „Damit hätte ich den Erdball 21,5 mal umrundet“, scherzte sie.

Sie dankte dem Träger und dessen Mitarbeitern für die Unterstützung und dem Wertinger Bürgermeister, der sich immer für den Erhalt der Schule eingesetzt habe. Ganz persönliche Lobes- und Dankesworte richtete sie an jede einzelne Mitarbeiterin. „Ich hätte mir kein besseres Team vorstellen können!“ Auch den Dozenten, den Heim- und Pflegedienstleitern und Praxisanleitern sprach sie großen Dank aus, für die gute Zusammenarbeit über all die Jahre. Und schließlich würdigte sie die Schüler, die diesen verantwortungsvollen und für unsere Gesellschaft so außerordentlich wichtigen Beruf des Altenpflegers erlernen. „Somit ist die Ära Vogel zu Ende“, schloss Vogel und wünschte ihrer Nachfolgerin Angelika Wolf viel Kraft und gutes Gelingen bei der Führung der Schule, die ab März unter der neuen Trägerschaft der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen steht und ab September 2020 zusammen mit den anderen Pflegeschulen des Landkreises die neue generalistische Ausbildung durchführen wird. Zur Feier waren auch BRK-Kreisgeschäftsführer Stephan Härpfer , Lehrer, Vertreter anderer Schulen, Mitarbeiter und Schüler der Altenpflegeschule sowie Vertreter der Kooperationspartner der Altenhilfe.

Winken vor der Tür der Wertinger Schule

Nach den vielen Dankesworten , Wünschen und der mitschwingenden Wehmut überraschten Vogels Kolleginnen mit einem Sketch ihre scheidende Chefin. Sie wurde mittels eines Bilderrahmens, den sie halten musste, zum Gemälde im Museum. Museumsführerin Wolf erzählte der interessierten Touristengruppe „BFSA-Team“ über Leben und Wirken der berühmten Riesrandbewohnerin. Dabei gaben die „Chroniken“ auch zahlreiche Episoden „aus dem Nähkästchen“ preis. Abgerundet hat die Veranstaltung ein anrührender Film, untermalt mit dem Lied „Die Reise“ von Max Giesinger. Er ließ die zurückliegenden 24 Jahre der Ära Vogel Revue passieren und rief viele schöne Erinnerungen wach. Das Schlussbild zeigte die zum Abschied winkenden Kolleginnen vor der Schulhaustür. (pm)

