vor 46 Min.

Eine Ära geht zu Ende

Fünf Bürgermeister hören auf

Fünf verdiente Bürgermeister treten bei den Kommunalwahlen im März in Landkreis-Kommunen nicht mehr an: In Zusamaltheim kandidiert Rathauschef Wolfgang Grob, der seit 17 Jahren im Amt ist, nicht mehr. Nachfolger will Gemeinderat Stephan Lutz werden. In Bachhagel hört Ingrid Krämmel auf, in Syrgenstein Bernd Steiner. Er war am 1. Mai 1982 zum Bürgermeister gewählt worden. Um seine Nachfolge bewerben sich inzwischen drei Kandidaten.

Neue Rathauschefs wird es auch in Schwenningen und Lutzingen geben. In Schwenningen tritt Reinhold Schilling, der seit 1996 im Amt ist, nicht mehr an. Und in Lutzingen kandidiert Amtsinhaber Eugen Götz aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. (ands, bv) Fotos: Lehenberger/Stauch

