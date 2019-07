04.07.2019

Eine Blumenesche soll für die SPD blühen

Altbürgermeister Dietrich Riesebeck pflanzt einen Baum im Stadtpark. Die SPD würdigt damit seine Verdienste aus 30 Jahren Amtszeit. Warum dahinter viel Symbolik steckt

Von Hertha Stauch

Jetzt darf er auch noch Wurzeln in „seinem“ Stadtpark schlagen: Die Popularität des Altbürgermeisters scheint ungebrochen. Vor allem der SPD-Ortsverein Wertingen hängt an seinem ehemaligen Flaggschiff und hat Dietrich Riesebeck jetzt mit der Pflanzung eines Baumes und mit seiner Ernennung zum Ehrenvorsitzenden gewürdigt.

So griff der frühere Wertinger Bürgermeister entsprechend seinem Naturell beherzt zu, als es vergangenen Samstag galt, einer grazilen Blumenesche bei gefühlten 30 Grad Hitze den nötigen Schuss Frischwasser zu verpassen und ihr damit quasi den Boden für ein langes Leben zu bereiten. Hoffnungsvoll scharte sich das Grüppchen der Wertinger SPD-Mitglieder um die zarte Esche, die nun noch beweisen muss, ob sie den Erwartungen des Wachsens und Gedeihens standhalten kann.

Ortsvorsitzender Otto Horntrich zeigte sich zuversichtlich: „Dieser Baum kann fünf bis zehn Meter hoch und 270 Jahre alt werden.“ Die SPD würdigte mit der Pflanzung die Verdienste von Dietrich Riesebeck um die Zusamstadt. Er stehe für 30 Jahre echte sozialdemokratische Politik. Riesebeck habe eine verschlafene Kleinstadt zum funktionierenden Mittelzentrum gemacht. Der Stadtpark zwischen Kindergarten und Amtsgericht, in dem die Esche nun steht, ist ein Relikt aus Riesebecks Amtszeit. Horntrich schaute nicht nur auf Riesebecks Amtszeit zurück, sondern noch viel weiter. So sei, zum Andenken an Napoleons Schlacht bei Wertingen, einst die Napoleonstanne gepflanzt worden. Nun sei es an der Zeit, auch dem Altbürgermeister, der 30 Jahre Geschichte in Wertingen geschrieben habe, einen Baum zu setzen.

