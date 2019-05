16:53 Uhr

Eine Böschung voller Müll und Fäkalien

Die Jugendgruppe des Wertinger Fischereivereins sammelt 14 Säcke voller Abfall am Ufer des Zusamkanals. Neben einem Fahrrad und Bürostuhl gab es auch noch andere Hinterlassenschaften

„Das will man nicht sehen“, sagt Holger Gerhards vom Wertinger Fischereiverein über das „Ergebnis“ der diesjährigen Müllsammelaktion entlang des Zusamkanals. Er meint neben Müll, Unrat und Gerümpel auch jede Menge Fäkalien, insbesondere unter der Brücke an der Staatsstraße 2033.

Der aktive Fischer ist im Verein nicht nur als Vizevorsitzender im Ehrenamt, sondern zusammen mit Helmut Strobel als Jugendleiter für die Betreuung der jungen Vereinsmitglieder zuständig. Jedes Jahr im Frühjahr führt der Verein, federführend durch Holger Gerhards, mit der Jugendgruppe die Müllsammelaktion durch, auch weil zu dieser Zeit der Bewuchs am Ufer der Zusam noch ziemlich niedrig ist. „In den vergangenen zehn Jahren gab es fast nichts, was wir da noch nicht herausgezogen haben.“ Gerhards zählt neben dem „normalen Müll“ ein altes Fahrrad, einen Bürostuhl, einen Aktenkoffer und alte Zeitungen so wie auch einen Einkaufswagen auf: „Das waren die kuriosesten Stücke, die wir entsorgen mussten.“

Sage und schreibe 14 Säcke voller Müll und Unrat sind heuer in dem Abschnitt von der Brücke beim Unternehmen Glas Trösch an der Staatsstraße 2033 bis zur Fußgängerbrücke beim Autohaus Ohnheiser zusammengekommen. „Über das Problem mit den Fäkalien, insbesondere unter der Brücke an der Staatsstraße 2033, ist Bürgermeister Willy Lehmeier bereits informiert, er hat uns eine Begehung vor Ort zugesagt, um eine Lösung dafür zu finden“, erklärt Michael Gerhards, Vorsitzender des Vereins. Die Ursache liege ziemlich eindeutig bei den vielen LKW-Fahrern, die ihre Waren bei den dort ansässigen Firmen anliefern und dort auch ihre gesetzlichen Ruhepausen verbringen. „An dieser Stelle sollte zumindest eine Möglichkeit der Müllentsorgung und eine sanitäre Einrichtung geschaffen werden“, wünschen sich die Fischer.

Vier Stunden lang haben vom Verein fünf Buben und drei Erwachsene bei diesmal widrigen Wetterverhältnissen mitgeholfen, die Böschung und das Ufer des Kanals zu säubern und wieder ansehnlich zu machen. „Schließlich wird dieser Gewässerabschnitt vom Fischereiverein ganzjährig befischt“, erklärt Michael Gerhards. Als Vorsitzender des Vereins, der vor mehr als 60 Jahren gegründet wurde, kann er heuer auf mehr als 150 Mitglieder und Gastfischer zählen, davon 86 Aktive. „Derzeit haben wir insgesamt elf aktive Jugendliche, die sich für die Fischerei und allem was dazu gehört, begeistern“, erklärt der Vorsitzende, und Helmut Strobel fügt hinzu, man würde sich freuen, wenn es mehr Jungfischer im Verein gäbe.

Auch Strobel war heuer beim Müllsammeln dabei, ebenso Christine Hoffmann, die sogenannte „Fischeroma“. Hoffmann sei der gute Geist des Vereins, versichern die Männer und Buben. Gemeinsam mit der Vereinsführung organsierte sie im Anschluss eine Brotzeit für die fleißigen Sammler.

