vor 22 Min.

Eine Freundschaft hält schon 40 Jahre

Wertinger Gruppe besucht Prälat Georg Kirchmeir in Böbing. Erinnerungen werden wach

Eine vor über vierzig Jahren entstandene Freundschaft kann bis heute Bestand haben. So besuchten fast 50 Teilnehmer aus Wertingen, Gottmannshofen, Lauterbach und dem Lechtal Prälat Georg Kirchmeir in Böbing an seinem Wohn- und Wirkungsort. Im Jahr 1974 wurde der damals als Benefiziat und Kreislandjugendseelsorger in Wertingen tätige Priester mit der Leitung der Landvolkshochschule und der weltbekannten Wieskirche beauftragt. Seit 2012 ist Kirchmeir nun als Ruhestandsgeistlicher in der Pfarreiengemeinschaft Rottenbuch tätig. Zu ihr gehören die Pfarreien Böbing, Wildsteig und Schönberg.

Prälat Kirchmeir erwartete seine Gäste mit herzlichen Grußworten vor dem Eingangsportal der einstigen Klosterkirche in Rottenbuch. Diese gehört zu den prunkvollsten und größten Sakralbauten im Pfaffenwinkel. Der gemeinsame Gottesdienst, den Prälat Kirchmeir zusammen mit Ortspfarrer Josef Fegg zelebrierte, erhielt durch die Mitwirkung einer Solosängerin ein zusätzlich festliches Gepräge. Kirchmeir führte die Besucher anschließend durch die Kirche. Die reiche Ausstattung der dreischiffigen Basilika mit freistehendem Glockenturm wolle dazu beitragen, ein Stück Himmel schon auf dieser Erde sichtbar zu machen, erklärte Kirchmeir. Am Pfarrhof in Böbing versorgte Haushälterin Schwester Maria Grazia die Gäste mit diversen Getränken, während Pfarrer Kirchmeir mancherlei erheiternde Anekdoten aus seiner Vergangenheit zu berichten wusste. Damit der Seelsorger auch weiterhin an Wertingen und Umgebung erinnert werde, überreichten ihm die Besucher ein Präsenttragerl einer Wertinger Brauerei. Beim Gang durch den fast 1900 Einwohner zählenden Ort, der 2012 zum schönsten Dorf Bayerns gewählt worden war, erfuhren die Gäste auch Interessantes zur Infrastruktur.

Nach dem Mittagessen ging es nach Ettal zur Landesausstellung „Wald, Gebirg und Königstraum“. Zudem besichtigten die Fahrtteilnehmer die Klosterkirche und eine Schaukäserei. (wth)

