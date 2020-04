vor 20 Min.

Eine Osterüberraschung

In Gottmannshofen erleben drei Mädchen etwas Besonderes

Eine große Überraschung erlebte Familie Stallauer am vergangenen Wochenende in Gottmannshofen. Auch dort finden derzeit keine Gottesdienste statt. Doch der Osterhase hatte sich trotzdem etwas Besonderes ausgedacht: Am Ostersonntagmorgen besuchte Bettina Stallauer mit ihren drei Töchtern Theresa, Franziska und Johanna die Gottmannshofer Pfarrkirche, um dem „Ostergeheimnis“ nachzuspüren und ein Osterlicht mit nach Hause zu nehmen. Die Kinder entdeckten zu ihrer Freude dabei, dass der „Osterhase“ in den Kirchenbänken und im ganzen Kirchenraum verteilt kleine Osternester versteckt hatte. Ebenso gab es bunte Bänder zum Anheften, denn „Ostern ist bunt“. In diesen Zeiten, in denen keine Gottesdienste stattfinden können, entstehen viele, kreative Ideen, wie das Ostergeheimnis und die Osterfreude trotzdem weiter geschenkt werden kann. (wz)