vor 25 Min.

Eine Reise nach Papua- Neuguinea

Vortrag im Wertinger Mehrgenerationenhaus

Wertingen Seit über 25 Jahren lernen Gerhard und Brigitte Stamm eine extrem fremde Kultur in allen Facetten kennen. Durch ihren Vortrag „Unter Wilden in Papua-Neuguinea?“ geben sie tiefen Einblick in diese Kultur, teilen persönliche Erfahrungen und Beweggründe.

Am Donnerstag 13. September, findet dieser Nachmittag für die Generation „60plus“ statt. Eingeladen sind Frauen und Männer, die 60 Jahre und älter sind. Gerhard und Brigitte Stamm sind zu einem Live-Dia-Vortrag im Mehrgenerationenhaus Wertingen.

Die Stamms könnte man als Aussteiger bezeichnen. Was macht eine deutsche Familie, die sich für christliche Werte und Überzeugungen einsetzt, in einem so weit entfernten Land? Warum gehen sie dorthin? Sind es abenteuerlustige Aussteiger oder haben sie eine Mission? Welche Hintergründe und Einsichten haben sie gewonnen, die einem gewöhnlichen Touristen verborgen bleiben? Die Themen für einen spannenden Nachmittag sind reichlich vorhanden. (pm)

