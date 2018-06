05:04 Uhr

Eine Rückkehr nach mehr als 100 Jahren

Geschichte Staatsarchiv Augsburg übergibt historisches Schriftgut an die Gemeinde Buttenwiesen. Die historische Bedeutung ist herausragend.

1909 bot das damalige Kreisarchiv Neuburg an der Donau sämtlichen Gemeinden im heutigen Regierungsbezirk Schwaben an, historisch wertvolles Schriftgut dem Kreisarchiv zur Aufbewahrung zu übergeben. Zahlreiche Kommunen machten davon Gebrauch, unter anderem auch die damals noch eigenständigen Gemeinden Pfaffenhofen, Unterthürheim und Wortelstetten.

In der seitdem vergangenen Zeit hat sich sehr viel verändert, teilt der Buttenwiesener Gemeindearchivar Dr. Johannes Mordstein mit: Das Kreisarchiv heißt inzwischen Staatsarchiv und hat seinen Sitz nach Augsburg verlegt. Die drei genannten Gemeinden gehören mittlerweile zur Einheitsgemeinde Buttenwiesen. Nur eines ist laut Mordstein gleich geblieben: Das vor fast 110 Jahren übergebene Archivgut befindet sich als sogenanntes Gemeindedepot weiterhin in Obhut des Staatsarchivs, wo es unbeschadet zwei Weltkriege, Behördenverlagerungen und Gemeindegebietsreformen überdauerte.

Mordstein hat die Gemeindedepots von Pfaffenhofen, Unterthürheim und Wortelstetten im Staatsarchiv gesichtet: „Die historischen Unterlagen gehen teilweise bis in die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs zurück. Sie bilden somit die mit Abstand älteste kommunale Überlieferung zur Geschichte dieser drei Orte. Die historische Bedeutung der Gemeindedepots ist herausragend“, informiert der Gemeindearchivar.

Dr. Thomas Engelke, der Direktor des Staatsarchivs Augsburg, pflichtet ihm bei und betont: „Das Staatsarchiv ist eigentlich nur für die Archivierung von Schriftgut staatlicher Behörden zuständig und nicht für das von Städten, Märkten und Gemeinden. Gerne bieten wir daher den Kommunen an, die Gemeindedepots in das eigene Archiv zu überführen.“ Allerdings hat Engelke zwei Bedingungen an dieses Angebot geknüpft: Die räumliche Unterbringung vor Ort müsse gewährleistet sein, so dass das Archivgut keinen Schaden nimmt, und das Gemeindearchiv sollte unter fachkundiger Betreuung stehen.

Da beide Voraussetzungen in Buttenwiesen erfüllt sind, stand der Rückführung der Gemeindedepots nichts mehr im Weg. Gemeinsam mit Kreisarchivpfleger Helmut Herreiner übergab Engelke die insgesamt 20 Archivkartons der Gemeinde Buttenwiesen.

Bürgermeister Hans Kaltner dankte dem Staatsarchiv laut Pressemitteilung für die ausgezeichnete Kooperation: „Ohne das Staatsarchiv hätten die Unterlagen die Zeiten wohl nicht überdauert. Die Gemeindedepots sind eine ungeheure Bereicherung für die Geschichte der gesamten Gemeinde.“ (bv, pm)

Themen Folgen