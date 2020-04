vor 53 Min.

Eine Schar von Gratulanten

Als Pater Biju am Sonntag, an seinem 50. Geburtstag, die Zusamaltheimer Kirche betrat, um einen nichtöffentlichen Gottesdienst zu feiern, hatten sich zu seiner Überraschung scheinbar viele Gratulanten in der Kirche eingefunden.

Zusamaltheims Kirchengemeinde gratulierte ihrem Pfarrer auf eine außergewöhnliche Art

Die geplante Geburtstagsfeier für Pater Biju, Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Zusamaltheim, musste infolge der Corona-Krise ja nun ausfallen (wir berichteten). Auch die Kirchenverwaltungen Roggden und Zusamaltheim sowie der Pfarrgemeinderat Zusamaltheim hätten gerne persönlich gratuliert, was aber leider nicht möglich war. Der Pfarrgemeinderat mit seiner Vorsitzenden Maria Bunk kam auf eine ganz besondere Idee.

Stellvertretend für die potenziellen Gratulanten, so der Plan, sollten deren Porträts in der Kirche aufgestellt werden. So hatte der Pfarrer bei seinem nichtöffentlichen Gottesdienst am Sonntag direkt vom Altar aus die Gesichter der Gremiumsmitglieder vor sich.

Die ausgewählten Gratulanten waren auch stellvertretend für die ganze Kirchengemeinde da. Pater Biju war von der Idee zu seinem 50. Geburtstag sehr überrascht und dementsprechend auch sehr erfreut.

Trotzdem freuen sich sowohl er als auch die Kirchengemeinde darauf, sich wieder persönlich begegnen zu können. (pm)

